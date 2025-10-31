Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Colombiana

El nuevo apodo que Leonardo Castro, de Millonarios, le puso a Falcao por estar sin equipo

El delantero de Millonarios, Leonardo Castro, sorprendió a todos con el curioso apodo que le puso a Radamel Falcao.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Leo Casto y Falcao jugaron un año juntos en Millonarios.
© Vizzor Image e Instagram / @falcaoLeo Casto y Falcao jugaron un año juntos en Millonarios.

Los días pasan y Radamel Falcao García sigue sin anunciar qué será de su futuro. Mientras algunos especulan con su retiro, otros como su excompañero de Millonarios Leonardo Castro se animaron a ponerle un nuevo apodo por lo bien que la está pasando sin equipo.

Falcao llegó a cumplir el sueño de ser campeón con Millonarios, pero en ambas ediciones que disputó de la Liga Colombiana se quedaron a un gol de poder jugar la final. Hasta el momento, lo último de ‘El Tigre’ fueron los once goles que anotó con ‘Millos’ en 1.556 minutos disputados.

Leonardo Castro renovó contrato con Millonarios hasta diciembre de 2028 y, acto seguido, fue el invitado en el programa de YouTube ‘Millonarios Inside’. En ese espacio le preguntaron a Leo si todavía mantenía contacto con Radamel Falcao y la respuesta no fue la única sorpresa…

Leo Castro y un apodo para Falcao por estar sin equipo

Leonardo Castro y Radamel Falcao jugaron un año juntos. (Vizzor Image)

Leonardo Castro y Radamel Falcao jugaron un año juntos. (Vizzor Image)

Luego de afirmar sobre Falcao que “todos querían compartir con él. Un sueño. La verdad sabemos lo que significa para Colombia y para el fútbol Mundial. Y la verdad, la gran persona que es él lo deja a uno aterrado porque no es una persona agrandada, simplemente una persona que es muy humana, y entiende mucho”, a Leonardo Castro le preguntaron si se seguía hablando con ‘El Tigre’. “No”, respondió el delantero y luego llegó el nuevo apodo que le puso a su excompañero por estar sin equipo. ¡Todo fue en buen tono! El viejo ya está por allá relajado”, dijo Leo sobre Radamel Falcao García.

Se anunció quién será el técnico de Millonarios en la próxima Liga Colombiana tras el fracaso en 2025

ver también

Se anunció quién será el técnico de Millonarios en la próxima Liga Colombiana tras el fracaso en 2025

Esto fue lo que más le aprendió Leonardo Castro a Radamel Falcao en Millonarios

Lo profesional. La verdad que era una persona que era el último que se iba. Llegaba, su gimnasio, entrenaba y con masajes y todo, y era el último que se iba. Si se iba de primero era porque tenía una reunión, pero siempre era el último que se iba”, dijo Castro sobre Falcao.

Publicidad

Encuesta

¿Hasta cuándo renovó contrato Leonardo Castro con Millonarios?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El mejor futbolista la de historia de Colombia, según Juan Pablo Ángel: "Tiene que estar ahí"
Fútbol de Colombia

El mejor futbolista la de historia de Colombia, según Juan Pablo Ángel: "Tiene que estar ahí"

Luis Díaz sigue detrás de Falcao y Jackson Martínez en la Champions
Champions League

Luis Díaz sigue detrás de Falcao y Jackson Martínez en la Champions

Video: El golazo de Luis Díaz que no le va a gustar a Falcao
Fútbol de Colombia

Video: El golazo de Luis Díaz que no le va a gustar a Falcao

Nilson Angulo daría el salto a un GIGANTE de Europa
Fútbol de Ecuador

Nilson Angulo daría el salto a un GIGANTE de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo