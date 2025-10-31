El nuevo apodo que Leonardo Castro, de Millonarios, le puso a Falcao por estar sin equipo

Los días pasan y Radamel Falcao García sigue sin anunciar qué será de su futuro. Mientras algunos especulan con su retiro, otros como su excompañero de Millonarios Leonardo Castro se animaron a ponerle un nuevo apodo por lo bien que la está pasando sin equipo.

Falcao llegó a cumplir el sueño de ser campeón con Millonarios, pero en ambas ediciones que disputó de la Liga Colombiana se quedaron a un gol de poder jugar la final. Hasta el momento, lo último de ‘El Tigre’ fueron los once goles que anotó con ‘Millos’ en 1.556 minutos disputados.

Leonardo Castro renovó contrato con Millonarios hasta diciembre de 2028 y, acto seguido, fue el invitado en el programa de YouTube ‘Millonarios Inside’. En ese espacio le preguntaron a Leo si todavía mantenía contacto con Radamel Falcao y la respuesta no fue la única sorpresa…

Leo Castro y un apodo para Falcao por estar sin equipo

Leonardo Castro y Radamel Falcao jugaron un año juntos. (Vizzor Image)

Luego de afirmar sobre Falcao que “todos querían compartir con él. Un sueño. La verdad sabemos lo que significa para Colombia y para el fútbol Mundial. Y la verdad, la gran persona que es él lo deja a uno aterrado porque no es una persona agrandada, simplemente una persona que es muy humana, y entiende mucho”, a Leonardo Castro le preguntaron si se seguía hablando con ‘El Tigre’. “No”, respondió el delantero y luego llegó el nuevo apodo que le puso a su excompañero por estar sin equipo. ¡Todo fue en buen tono! “El viejo ya está por allá relajado”, dijo Leo sobre Radamel Falcao García.

Esto fue lo que más le aprendió Leonardo Castro a Radamel Falcao en Millonarios

“Lo profesional. La verdad que era una persona que era el último que se iba. Llegaba, su gimnasio, entrenaba y con masajes y todo, y era el último que se iba. Si se iba de primero era porque tenía una reunión, pero siempre era el último que se iba”, dijo Castro sobre Falcao.

