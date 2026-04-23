Esto dijo el DT de Nacional tras la nueva prueba que apareció contra Nicolás Rodríguez en Fiscalía

El nombre de Nicolás Rodríguez volvió a ser noticia en el fútbol de Colombia. Luego de que se conociera que apareció una nueva prueba en la Fiscalía por la denuncia contra el extremo por supuesto acceso carnal violento, aparecieron las primeras palabras de Diego Arias, DT de Atlético Nacional.

Nacional decidió apartar a Rodríguez de las actividades profesionales del equipo desde el 24 de marzo mientras continua la investigación por la demanda que le puso una joven de 19 años. Sin embargo, ya apareció entrenando luego de que informaran que unas pruebas en su contra salieron negativas. ¿Fue cierto?

El periodista Felipe Sierra publicó que “Nicolás Rodríguez volverá a entrenamientos grupales y, seguramente, a las convocatorias de Atlético Nacional luego de que unas pruebas realizadas por la Fiscalía salieran negativas. El club y el jugador esperan que el caso se resuelva tan pronto como sea posible y pueda demostrar su inocencia”. No obstante, la Fiscalía tenía algo que decir al respecto.

La Fiscalía General de la Nación publicó un oficio en el que no solo señaló que “la información difundida a través de medios de comunicación y redes sociales, es ajena a la realidad procesal, toda vez que por parte de este despacho no se ha informado nada del impulso procesal”, también dio a conocar la nueva prueba en contra de Rodríguez.

La nueva prueba que apareció contra Nicolás Rodríguez en Fiscalía

Apareció una nueva prueba en el caso contra Rodríguez. (Foto: Vizzor Image y X / @FiscaliaCol)

Según el oficio No. DSA-20600- 01-03-01 -Nro.00189 de la Fiscalía, Francisco Bernate, abogado de la denunciante, hizo llegar una nueva prueba en contra de Nicolás Rodríguez. “Respecto al informe forense psicológico allegado por su despacho, se deja constancia de su recepción, el cual será valorado conforme a las reglas de la sana crítica y pertinencia probatoria dentro del desarrollo de la investigación“, sostuvo el comunicado de la Fiscalía. Ahora, era el momento de escuchar a Diego Arias.

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Las palabras del DT de Nacional tras la nueva prueba en contra de Rodríguez

Lugo de conocerse que apareció una nueva prueba en la denuncia contra Rodríguez, el DT de Atlético Nacional le dijo a los medios de comunicación el 23 de abril que “Nico se ha estado entrenando con nosotros hace algunos días y el momento que ya se defina que puede estar habilitado será un jugador más con el que podamos contar. Esperemos que eso sea pronto”.

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