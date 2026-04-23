Equipo de primera división en el fútbol colombiano, a punto de acabarse: “Va a quebrar”

La situación se puso grave, muy grave. En el fútbol de Colombia una bomba deportiva está cada vez más cerca de explotar con el equipo de primera división que está a punto de acabarse. “Va a quebrar”, anunció uno de los periodistas deportivos más reconocidos.

En la jornada del 22 de abril, la Superintendencia de Sociedades confirmó una sanción por 100 millones de pesos a un presidente y máximo accionista de un equipo de la Liga Colombiana por irregularidades en la contabildad del club que lo podría llevar a la quiebra.

“La referida sanción le fue impuesta por desatender las órdenes impartidas por esta autoridad. Entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión”, informó la Superintendencia de Sociedades sobre uno de los protagonistas de esta historia.

“Va a quebrar”: La grave noticia sobre un equipo del fútbol colombiano

Un equipo del FPC se acabaría. (Foto: Vizzor Image)

Al ver la sanción que confirmó Supersociedades, Alejandro Pino, director del portal ‘Publimetro’, concluyó que “esto es muy complicado porque es que en la asamblea en la que él se aprobo sus estados financieros como socio mayoritorio fue el pasado 31 de marzo, si esto hubiese salido antes de esa asamblea no podía haberse aprobado los estados financieros. Recuerden que acá el lunes contamos que los socios minoritoarios no aprobaron los estados financieros del Pereira y que en estos momentos se solicitó formalmente a nombre de Andrés Guapacha una investigación disciplinaria en contra de Álvaro López Bedoya que va a quebrar al Pereira. Este equipo lo a quebrar por segunda vez, es una cosa impresentable”.

El dinero que llevaría al Deportivo Pereira a la quiebra en el FPC

La situación del Deportivo Pereira en el fútbol profesional colombiano es tan delicada que la Superintendencia de Sociedades dio la orden en enero de 2026 de una reorganización empresarial porque las deudas alcanzaron más del 50 por ciento del pasivo total del club a finales de 2025: 11.252 millones de pesos colombianos.

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