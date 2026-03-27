Esto dijo la prensa de Croacia sobre la Selección Colombia: “Hundieron a las estrellas”

No fue el mejor partido de la Selección Colombia bajo la era de Néstor Lorenzo. No hay por qué negarlo. Sin embargo, la ‘Tricolor’ se ha ganado un respeto a nivel mundial y la prensa croata no dudó en reconocerlo a pesar de la derrota que sufrió con Croacia.

El partido empezó a pedir de boca para Colombia con un gol de Jhon Arias al segundo minuto de haber iniciado el encuentro, pero… A pesar de que Croacia solo inició con cuatro titulares habituales, remontó el marcador, ganó 2-1 y se vio superior a la selección colombiana. Por algo estrelló dos pelotas en el palo.

Ante esta victoria con cateogría frente a la Selección Colombia, la prensa croata empezó a reaccionar de manera contundente. “Croacia derribó a Colombia en Orlando: ¡Empezó mal, pero terminó genial!”, tituló el portal ‘Sportske novosti’, ‘Sport HRT’ redobló la apuesta con “primer partido y victoria inmediata contra el actual subcampeón de Sudamérica“, y lo más picante estaba por venir.

La prensa croata reaccionó a la derrota de la Selección Colombia

Nikola Vlasic y James Rodríguez en Colombia vs Croacia. (Foto: Getty Images)

A pesar de que James Rodríguez y Luis Díaz no marcaron ni dieron asistencias en la derrota 2-1 ante Croacia, el portal ‘Index.hr’ se acordó de ellos diciendo que “Dalić sorprendió con la alineación y formación, y Croacia mostró poderío ante estrellas como Díaz y James“. Además, este medio también agregó que fue una “¡remontada de Croacia en Orlando! Vušković y Matanović hundieron a las estrellas de Colombia“. El que gana es que el goza…

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Los grupos de Colombia y Croacia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Mientras que Crocacia quedó en el Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Inglaterra, Panamá y Ghana, la Selección Colombia integra el Grupo K con Uzbekistán, Portugal y una tercera selección que saldra del repechaje entre Jamaica y República Democrática del Congo. Croacia debuta el miércoles 17 de junio ante la Selección de Inglaterra a las 3:00 P.M. (hora colombiana) y Colombia se estrena contra Uzbekistán el mismo 17 de junio a las 9:00 P.M.

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