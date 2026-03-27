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Esto dijo la prensa de Croacia sobre la Selección Colombia: “Hundieron a las estrellas”

“Hundieron a las estrellas”: así habló la prensa de Croacia sobre la Selección Colombia tras la victoria croata por 2-1.

Por Julio Montenegro

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Prensa croata reaccionó a la derrota de la Selección Colombia.
© Imagen creada por IA GeminiPrensa croata reaccionó a la derrota de la Selección Colombia.

No fue el mejor partido de la Selección Colombia bajo la era de Néstor Lorenzo. No hay por qué negarlo. Sin embargo, la ‘Tricolor’ se ha ganado un respeto a nivel mundial y la prensa croata no dudó en reconocerlo a pesar de la derrota que sufrió con Croacia.

El partido empezó a pedir de boca para Colombia con un gol de Jhon Arias al segundo minuto de haber iniciado el encuentro, pero… A pesar de que Croacia solo inició con cuatro titulares habituales, remontó el marcador, ganó 2-1 y se vio superior a la selección colombiana. Por algo estrelló dos pelotas en el palo.

Ante esta victoria con cateogría frente a la Selección Colombia, la prensa croata empezó a reaccionar de manera contundente. “Croacia derribó a Colombia en Orlando: ¡Empezó mal, pero terminó genial!”, tituló el portal ‘Sportske novosti’, ‘Sport HRT’ redobló la apuesta con “primer partido y victoria inmediata contra el actual subcampeón de Sudamérica, y lo más picante estaba por venir.

La prensa croata reaccionó a la derrota de la Selección Colombia

Nikola Vlasic y James Rodríguez en Colombia vs Croacia. (Foto: Getty Images)

Nikola Vlasic y James Rodríguez en Colombia vs Croacia. (Foto: Getty Images)

A pesar de que James Rodríguez y Luis Díaz no marcaron ni dieron asistencias en la derrota 2-1 ante Croacia, el portal ‘Index.hr’ se acordó de ellos diciendo que “Dalić sorprendió con la alineación y formación, y Croacia mostró poderío ante estrellas como Díaz y James. Además, este medio también agregó que fue una “¡remontada de Croacia en Orlando! Vušković y Matanović hundieron a las estrellas de Colombia. El que gana es que el goza…

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En resumen

  • Sportske novosti tituló que Croacia derribó a Colombia en Orlando tras un inicio adverso.
  • Sport HRT destacó la victoria inmediata contra el actual subcampeón de Sudamérica en su debut.
  • Index.hr resaltó el poderío croata frente a las estrellas colombianas Luis Díaz y James.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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