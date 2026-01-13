Esto fue lo último que le dijo Falcao a Edwin Mosquera antes de que ‘Shirra’ cambiara a Millos por Santa Fe

La jornada deportiva del 13 de enero de 2026 en el fútbol de Colombia estaba tranquila y sin muchas novedades hasta que… ¡Boom! Explotó una bomba en el mercado que nadie esperaba: Edwin ‘Shirra’ Mosquera cambió a Millonarios por Independiente Santa Fe y ya se conoció lo último que le dijo Radamel Falcao García.

‘Shirra’ Mosquera llegó a Millonarios para la Liga Colombiana II-2025 y los hinchas azules tenían gran expectativa porque le habían ganado la pulseada a Atlético Nacional para quedarse con el extremo de 24 años. Decían que iba a ser el nuevo Marino Hinestroza, pero…

Luego de no registrar ni un gol, ni una asistencia en los 773 minutos que jugó en 15 partidos con Millonarios, Edwin ‘Shirra’ Mosquera era de los jugadores más señalados por los hinchas de ‘Millos’. Pedían a gritos que se fuera del equipo e Independiente Santa Fe les hizo el favor.

Así se anunció el paso de Edwin ‘Shirra’ Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Edwin Mosquera con Millonarios enfrentando a Santa Fe. (Foto: Vizzor Image)

“Anticipo bomba: ‘Shirra’, de Millos a Santa Fe. Edwin Mosquera (24 años) firmará contrato con Santa Fe por 4 años. Santa Fe compra su ficha al Atlanta United. El extremo rescindió su contrato por préstamo con Millonarios que vencía el 30 de junio”, publicó el periodista Mariano Olsen, del canal Win Sports, antes de que el mismo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmara esta información.

Lo último que le dijo Falcao a Edwin Mosquera antes de que ‘Shirra’ cambiara a Millos por Santa Fe

¿Ni Radamel Falcao lo esperaba? El periodista Andrés Magri reveló en el programa ‘Momento Tóxico del Fútbol’ que Mariano Olsen les contó lo que ‘El Tigre’ le dijo a Edwin Mosquera antes de que ‘Shirra’ cambiara a Millonarios por Santa Fe. “Nos decía que le había ido muy bien en los entrenamientos de pretemporada de Millonarios. El mismo Falcao se había acercado y le había dicho: ‘La estas rompiendo, tranquilo. Ten fe que en los partidos te van a salir las cosas porque aquí en los entrenamientos vemos tu calidad y la estas rompiendo, te esta yendo bien. Tienes buen juego, profundidad, picardía y encare'”, reveló Magri.

