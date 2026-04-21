Seis palabras: La respuesta de Fabián Bustos a la oferta de Universitario para que deje a Millonarios

Todo estaba listo para que Fabián Bustos dejara Millonarios para volver a dirigir a un viejo conocido con el que salió campeón como es Universitario, de Perú, pero esta historia dio un giro de 180 grados, y ya se conoció la respuesta de seis palabras que el entrenador argentino le dio a los directivos del equipo peruano.

Millonarios está al borde de la eliminación en la Liga Colombiana I-2026 a dos fechas del final de la fase regular y en Copa Sudamericana 2026 empezó dejando puntos importantes con una derrota y una victoria ante O’Higgins y Boston River, respectivamente. Bustos empezó a ser cuestionado en 3, 2, 1…

En medio de las dudas sobre la continuidad de Fabián Bustos en el fútbol de Colombia, el periodista Carlos Antonio Vélez informó que “es el principal candidato para dirigir a Universitario de Perú, Ricardo Gareca es el segundo en carpeta, el tres es Pablo Peirano y el cuarto Juan Reynoso; allá hacen las siguientes cuentas: si Millonarios no gana el jueves y queda eliminado, ellos van a esperar a que Fabián Bustos salga. No sé lo que piensa Fabián Bustos, esto es lo que piensan desde Universitario, no lo que piensa Bustos”. ¿Y qué piensa el DT de ‘Millos’ al respecto?

Esto le respondió Bustos a Universitario por la oferta para que deje a Millonarios

Bustos recibió una oferta de Universitario. (Foto: Getty Images y archivo particular)

El periodista Alexis Rodríguez, del canal ‘Win Sports’, no solo informó que fue cierto que Universitario llamó a Fabián Bustos para tentarlo y que deje a Millonarios, también publicó la respuesta de seis palabras que el DT le dio a esta oferta. “No tiene intención de dejar Millonarios”, publicó Rodríguez en X.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fabian Bustos en Millonarios?

Todo parece indicar que, independientemente de los resultados que Millonarios obtenga en la Liga Colombiana I-2026 y en la Copa Sudamericana, Fabián Bustos va a cumplir el contrato que firmó con el equipo ‘Embajador’ hasta el 31 de diciembre de 2026.

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