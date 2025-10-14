FIFA aprobó y Colombia sacude la semifinal contra Argentina del Mundial Sub-20 con esta ventaja

Los detalles empiezan a jugar un papel fundamental. Cuando la preocupación había llegado a la Selección Colombia por la sanción que recibieron de la FIFA, llegó la buena nueva que les dieron el aval para sacudir la semifinal contra Argentina del Mundial Sub-20 con una ventaja.

Colombia clasificó a las semifinales luego de ganarle 3-2 a España, pero apenas se terminó el partido se conoció que Neyser Villarreal, el goleador del equipo con cinco anotaciones, y Carlos Sarabia fueron sancionados por la FIFA con un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-20.

En vísperas de la semifinal que jugará contra Argentina el miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M, la Selección Colombia llega diezmada, pero como no hay mal que por bien no venga, se conoció la ventaja que tendrá para poder cumplir con el objetivo de clasificar por primera vez en la historia a una final de un Mundial masculino.

La ventaja que FIFA aprobó para Colombia contra Argentina en el Mundial Sub-20

Jugadores de Colombia celebrando en el Mundial Sub-20. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

La cuenta de Instagram de Colombia publicó la foto de Simón García con el siguiente mensaje: “¡Entrenaron semifinalistas! Preparamos el partido del miércoles vs. Argentina”. De esta manera, la selección colombiana confirmó que la FIFA aprobó el regreso del defensor central para la semifinal contra la ‘Albiceleste’ luego de pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Una gran ventaja, sobre todo, si se tiene en cuenta que García es uno de los jugadores más destacados de la ‘Tricolor’ en el Mundial Sub-20.

Simón García volvió a estar disponible en el Mundial Sub-20. (Foto: Instagram / @fcfseleccioncol)

Publicidad

Publicidad

ver también ‘El Pibe’ Valderrama le acaba la fiesta a Argentina para la semifinal ante Colombia del Mundial Sub-20

¿Quiénes juegan la otra semifinal del Mundial Sub-20?

En la jornada del miércoles 15 de octubre, a primer turno (3:00 P.M.) Marruecos y Francia jugarán la primera semifinal para saber quién será el primer finalista del Mundial Sub-20. Luego, a las 6:00 P.M. llega el picante duelo entre la Selección Colombia y Argentina.