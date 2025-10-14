Duro golpe a Colombia antes de enfrentar a Argentina: Cambia todo para la semifinal del Mundial Sub-20

Cada vez falta menos para que se conozca los finalistas del Mundial Sub-20 y justo antes del partido en semifinal contra Argentina, se reveló el duro golpe que recibió la Selección Colombia, y que lo cambia todo para las semifinales del miércoles 15 de octubre.

No todo fue alegría para Colombia luego de ganarle 3-2 a España en cuartos de final. Neyser Villarreal, el delantero que marcó cinco goles en los últimos dos partidos, y el lateral derecho Carlos Sanabria acumularon dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-20 y la FIFA los suspendió con un partido. No juegan contra Argentina.

Como si el hecho de no poder contar con el goleador del equipo no fuera suficiente, la Selección Colombia recibió otro duro golpe que lo cambia todo para la semifinal contra Argentina del miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M. ¿El motivo? Una de las figuras en el circuito ofensivo colombiano, quien ya suma dos asistencias en el Mundial Sub-20, tampoco estaría disponible.

El golpe que recibió Colombia antes de la semifinal vs. Argentina en el Mundial Sub-20

Jordan Barrera lleva dos asistencias en el Mundial Sub-20. (Foto: X/ @Zynder44)

“Ayer (13 de octubre) un allegado al cuerpo médico del equipo nacional le pregunte sobre el caso Jordan Barrera y dicen que las posibilidades de jugar son muy poquitas. Ayer le decía a alguien que, cuando llega una instancia como esta, hay que poner a los jugadores que estén físicamente bien, que estén sanos. Es mejor un jugador sano, así tenga un inferior nivel, que un titular, crac, fundamental, pero lesionado”, reveló el periodista Carlos Antonio Vélez.

Argentina también tendrá estas tres bajas para la semifinal contra la Selección Colombia

Así como la Selección Colombia tiene tres bajas clave para la semifinal del Mundial Sub-20, Argentina no se queda atrás y pierde a tres jugadores que venían siendo titulares: Maher Carrizo (acumulación de tarjetas amarillas), Álvaro Montoro (fractura de clavícula) y Valente Pierani (esguince de rodilla).

