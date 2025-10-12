Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

FIFA sanciona a la Selección Colombia y le da ventaja a Argentina para la semifinal del Mundial Sub-20

La decisión sorprendió a todos: la FIFA castigó a Colombia y ahora Argentina llega con una ventaja inesperada en la semifinal del Mundial Sub-20.

Por Julio Montenegro

Neyser Villarreal lleva 5 goles en el Mundial Sub-20.
© X / @FCFSeleccionColNeyser Villarreal lleva 5 goles en el Mundial Sub-20.

A una victoria de jugar la gran final del Mundial Sub-20. Cuando todo parecía ser una buena noticia porque la Selección Colombia le ganó a España y jugará contra Argentina la semifinal, se conoció la sanción de la FIFA que perjudica a la ‘Tricolor’ y le da ventaja a los argentinos.

En uno de esos partidos que daba muy pocos espacios para pestañear, Colombia venció a España por 3-2 con tres goles de Neyser Villarreal, pero uno de los goleadores del Mundial Sub-20 recibió la mala noticia que la FIFA lo sancionó. ¡Y esa no fue la única mala nueva para el seleccionado colombiano!

Argentina no tuvo que pasar tantos apuros y venció 2-0 a México para clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20. Ahora, enfrentará a la Selección Colombia el miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M. y recibió la buena noticia que la FIFA le dio una gran ventaja.

La sanción de la FIFA a la Selección Colombia para la semifinal del Mundial Sub-20

Neyser Villarreal lleva cinco goles en el Mundial Sub-20 (Foto: X / @fifaworldcup_es)

Neyser Villarreal lleva cinco goles en el Mundial Sub-20 (Foto: X / @fifaworldcup_es)

Neyser Villarreal y Carlos Sanabria llegaron a una segunda tarjeta amarilla en el Mundial Sub-20, por lo que la FIFA decidió sancionar a la Selección Colombia con la ausencia de estos dos jugadores para las semifinales. Una ventaja muy importante para Argentina, sobre todo porque la ‘Tricolor’ pierde al delantero que viene de anotar cinco goles en los últimos dos partidos.

Esto dijo el DT de México sobre la Selección Colombia tras sufrir una goleada por 4-0: “Haciendo tiempo”

ver también

Esto dijo el DT de México sobre la Selección Colombia tras sufrir una goleada por 4-0: “Haciendo tiempo”

Argentina también fue sancionado por la FIFA antes de enfrentar a Colombia

El delantero Maher Carrizo no solo anotó el primer gol de la victoria de Argentina contra México, también recibió tarjeta amarilla, llegó a dos amonestaciones y la FIFA lo sancionará con la ausencia en el partido de semifinal contra la Selección Colombia Sub-20.

Publicidad

Encuesta

¿Cuántos jugadores perderá Colombia contra Argentina por acumulación de amarillas?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
España Sub 20 estalla contra el arbitraje vs. Colombia: ''Es un atraco''
FIFA

España Sub 20 estalla contra el arbitraje vs. Colombia: ''Es un atraco''

Las figuras de Colombia para hacer historia en el Mundial Sub 20
FIFA

Las figuras de Colombia para hacer historia en el Mundial Sub 20

El equipo grande de Europa que se llevaría a Neyser tras el Mundial Sub-20
Fútbol de Colombia

El equipo grande de Europa que se llevaría a Neyser tras el Mundial Sub-20

¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros
Fútbol de Ecuador

¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo