FIFA sanciona a la Selección Colombia y le da ventaja a Argentina para la semifinal del Mundial Sub-20

A una victoria de jugar la gran final del Mundial Sub-20. Cuando todo parecía ser una buena noticia porque la Selección Colombia le ganó a España y jugará contra Argentina la semifinal, se conoció la sanción de la FIFA que perjudica a la ‘Tricolor’ y le da ventaja a los argentinos.

En uno de esos partidos que daba muy pocos espacios para pestañear, Colombia venció a España por 3-2 con tres goles de Neyser Villarreal, pero uno de los goleadores del Mundial Sub-20 recibió la mala noticia que la FIFA lo sancionó. ¡Y esa no fue la única mala nueva para el seleccionado colombiano!

Argentina no tuvo que pasar tantos apuros y venció 2-0 a México para clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20. Ahora, enfrentará a la Selección Colombia el miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M. y recibió la buena noticia que la FIFA le dio una gran ventaja.

La sanción de la FIFA a la Selección Colombia para la semifinal del Mundial Sub-20

Neyser Villarreal lleva cinco goles en el Mundial Sub-20 (Foto: X / @fifaworldcup_es)

Neyser Villarreal y Carlos Sanabria llegaron a una segunda tarjeta amarilla en el Mundial Sub-20, por lo que la FIFA decidió sancionar a la Selección Colombia con la ausencia de estos dos jugadores para las semifinales. Una ventaja muy importante para Argentina, sobre todo porque la ‘Tricolor’ pierde al delantero que viene de anotar cinco goles en los últimos dos partidos.

Argentina también fue sancionado por la FIFA antes de enfrentar a Colombia

El delantero Maher Carrizo no solo anotó el primer gol de la victoria de Argentina contra México, también recibió tarjeta amarilla, llegó a dos amonestaciones y la FIFA lo sancionará con la ausencia en el partido de semifinal contra la Selección Colombia Sub-20.

