Mundial Sub-20: Desde la Selección Colombia denuncian a Argentina por romper el reglamento de la FIFA

El Mundial Sub-20 de 2025 tiene en la Selección Colombia y Argentina los dos mejores representantes de la Conmebol. Llegaron a semifinales, se enfrentarán entre sí y ya hubo una denuncia por romper el reglamento de la FIFA. ¿Tiene razón?

¡A los antecedentes! Colombia y Argentina venían de enfrentarse dos veces en el Sudamericano Sub-20. Primero se dio un empate 1-1 en la fase de grupos y luego la ‘Albiceleste’ se quedó con la victoria 1-0 en la fase final. El equipo colombiano quedó caliente con un recuerdo de esos encuentros.

Luego de vencer 3-2 a España en los cuartos de final, la Selección Colombia le dio vuelta a la página, y parte de la preparación fue ponerle presión al árbitro Joao Pinheiro denunciando que los jugadores argentinos vienen rompiendo una de las reglas de la International Football Association Board (IFAB) que tiene la FIFA en sus reglamentos para los torneos oficiales. ¡Se calentó una de las semifinales del Mundial Sub-20!

Desde la Selección Colombia denuncian a Argentina en el Mundial Sub-20

“Es un equipo que ya conocimos en el Sudamericano y siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en punticas de pie para afrontar el partido y las circunstancias. Nosotros vinimos a jugar 7 partidos”, fue la denuncia que hizo el volante colombiano Luis Landázuri sobre la Selección Argentina.

La regla del fútbol que Argentina viene rompiendo y que Colombia Sub-20 denunció

Con la premisa que el jugador colombiano Luis Landázuri denunció que la Selección Argentina Sub-20 viene de provocarlos en los partidos anteriores, las Reglas de Juego de la IFAB determinan que la acción de provocar a un rival se considera “comportamiento antideportivo” y el árbitro debe sancionarla con amonestación o expulsión. Además, la FIFA, por medio del Comité Disciplinario, puede actuar de hecho y sancionar con multas económicas y suspensiones de partidos.

¿Cuándo es la final del Mundial Sub-20?

Con la garantía que habrá un equipo sudamericano en la final, todo está listo para que el domingo 19 de octubre a partir de las 6:00 P.M. hora colombiana (20:00 ARG) se empiece a definir cuál será el equipo campeón del Mundial Sub-20 2025.