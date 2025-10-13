‘El Pibe’ Valderrama le acaba la fiesta a Argentina para la semifinal ante Colombia del Mundial Sub-20

En el Mundial Sub-20 habrá un partidazo en una de las dos semifinales con una alta dosis de picante sudamericano, y para empezar a palpitar lo que será el encuentro entre Colombia y Argentina, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama le acabó la fiesta a la ‘Albiceleste’ por clasificar a la semifinal advirtiendo lo que pasaría con la ‘Tricolor’.

La Selección Colombia tuvo que sufrir para ganarle a España en cuartos de final y con un gol al minuto 44 del segundo tiempo le ganó 3-2 con tres anotaciones de Neyser Villarreal, el gran ausente en la semifinal del Mundial Sub-20 contra Argentina por acumulación de tarjetas amarillas.

Argentina no tuvo tantas complicaciones para avanzar a semifinales y luego de la victoria 2-0 contra México salió celebrando con una canción típica de la serie de comedia mexicana ‘El Chavo del 8’. Sin embargo, la advertencia de ‘El Pibe’ Valderrama llegó para acabar la fiesta de los argentinos antes del partido ante Colombia.

La advertencia de Valderrama a Argentina para la semifinal vs. Colombia del Mundial Sub-20

Con la experiencia de jugar tres veces el Mundial y tener más de 100 partidos con la selección colombiana, 111 para ser exactos, Carlos Valderrama no dudó y le envió un contundente mensaje a Argentina para la semifinal del Mundial Sub-20 hablando de lo que pasaría con Colombia: “¡Felicitaciones, vamos para la semi! ¡Vamos que lo logramos! Viste que si se puede, siempre hay una primera vez (de jugar la final de un Mundial masculino) y la vamos a lograr. ¡Felicitaciones! Vamos para adelante, todo bien, todo bien muchachos”.

Las tres grandes ausencias que tendrá la Selección Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

Cuando la semifinal del Mundial Sub-20 entre Colombia y Argentina se empiece a disputar desde las 6:00 P.M. (hora colombiana) del miércoles 15 de octubre, la ‘Tricolor’ tendrá tres grandes ausencias: Neyser Villarreal, el goleador del equipo con cinco anotaciones, y Carlos Sarabia por acumulación de tarjetas amarillas y Jordan Barrera por lesión.

