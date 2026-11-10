Uno de los grandes de Colombia propuso un amistoso contra el Real Madrid y Florentino Pérez abrió la posibilidad.

El Real Madrid continúa buscando nuevos destinos para disputar amistosos y acercarse a sus aficionados en diferentes países. Ahora, sorpresivamente ponen a Colombia como una posible sede para uno de los partidos del gigante español.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, reveló que le propuso a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, disputar un amistoso frente a Junior de Barranquilla. Es decir la propuesta viene desde el Estado local según El Heraldo y ya hubo respuesta..

Lo más llamativo fue la apertura del dirigente español: “Si lo hacemos, lo hacemos a doble vía: que el Junior venga a Madrid y luego yo voy a Barranquilla”. Por lo que el presidente del club mostró disposición de venir.

La propuesta contempla un partido en el Santiago Bernabéu y otro en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, con la posibilidad de llevar al conjunto merengue a territorio colombiano.

De esta forma se abrió seriamente la posibilidad de ver en Barranquilla a cracks como Mbappé, Bellingham, Courtois entre otros. Los amistosos se darían el próximo año cuando acabe la temporada europea.

Los amistosos del Real Madrid contra equipos colombianos

El Real Madrid ha jugado 9 encuentros amistosos con clubes colombianos, 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Siete veces enfrentaron a Millonarios (la última en el 2012), una vez al América de Cali y una vez a Independiente Santa Fe.

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