Es oficial en todos los sentidos. Rafael Nadal Parera formará parte de la junta directiva del Real Madrid siempre y cuando la asamblea del club lo apruebe dentro de algunas semanas. Un escenario que es noticia a lo largo de todo el planeta y que ya tiene las primeras reacciones oficiales por parte del entorno del extenista. Toni Nadal, tío y exentrenador del zurdo, valoró si lo ve tomando el relevo de Florentino Pérez más pronto que tarde.

“¿Rafael presidente del Real Madrid? No sé, no tengo ni idea; eso es algo que va más allá de lo deportivo. Supongo que a mi sobrino Rafa le hará mucha ilusión ser directivo del Real Madrid; es algo que yo esperaba, es muy aficionado al club y quizá puede aportar aunque no sé qué función sería la suya, imagino que Florentino Pérez querrá escucharlo”, palabras de Toni Nadal alrededor de las últimas noticias alrededor de su sobrino.

Todo fue confirmado por parte del Real Madrid en las últimas horas. Por medio de un comunicado en sus redes sociales y página web, el conjunto blanco confirmó que Rafael Nadal Parera ha sido propuesto para tomar un lugar dentro de la directiva del equipo blanco. Todo ello meses después de unas caldeadas elecciones en la capital española y donde muchos entienden que la figura de Florentino Pérez podría estar ante algunos de sus últimos años dentro del club. Se busca heredero desde hace meses para cuando llegue ese momento.

Para el tío de Rafael Nadal Parera solo el tiempo dirá qué ocurre. Entiende que su sobrino se une al equipo de la capital española por su fanatismo por este. También por la visión internacional que podría darle teniendo en cuenta la importancia que acarrea ser uno de los mejores jugadores en la historia del tenis. Todo terminará de definirse en la asamblea de finales del mes de noviembre y donde los socios salvo sorpresa aprobarán la llegada.

Nadal pronto empezará a trabajar por y para Real Madrid: GETTY

“Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto entrar como parte de la Junta Directiva del Real Madrid”, fueron las palabras que Rafael Nadal Parera tuvo para la junta directiva actual del equipo blanco. Desde finales de año podríamos verle empezar a tomar decisiones o como mínimo decidir sobre el futuro de una entidad de la que siempre ha reconocido ser hincha desde pequeño.

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Mourinho reaccionó al fichaje de Nadal por el Real Madrid

Todo se dio en una jornada donde el Real Madrid jugaba en Grecia por la UEFA Champions League. El equipo de José Mourinho terminaría remontando frente al AEK de Atenas en un par de ocasiones. Tras el triunfo en la capital helena The Special One valoró lo que supondrá tener a Rafael Nadal dentro de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

“¿Rafa Nadal y el Real Madrid? Lo que diré es que espero que los aficionados que lo apoyan no dejen de apoyarlo solo porque ahora es miembro del Real Madrid”, respondía el entrenador portugués con una sonrisa después del triunfo por 2-3 ante AEK de Atenas. Rafa Nadal será el nuevo fichaje de los blancos y veremos si su futuro presidente.

Datos claves

Rafael Nadal fue propuesto para incorporarse a la directiva del Real Madrid .

fue propuesto para incorporarse a la directiva del . Toni Nadal afirmó desconocer si su sobrino será presidente del club en el futuro.

afirmó desconocer si su sobrino será presidente del club en el futuro. La asamblea de socios del Real Madrid votará el nombramiento a finales de noviembre.