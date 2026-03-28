“Fue brutal…”: Luis Díaz y su viral mensaje para Luis Suárez después del fallo ante Croacia

En el partido entre Colombia y Croacia se acabó dando una imagen viral de Luis Suárez. El delantero colombiano tuvo una oportunidad inmejorable de marcar el gol de la victoria ante los croatas, pero en cambio dejó un viral fallo, puesto que, mandó la pelota fuera del arco, después de ni pegarle.

Después de aquel error, ‘Lucho’ también le dejó un mensaje para su compañero: “Fue brutal porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita, Era solo empujarla, como solemos decir. Esto ya nos ha pasado y es mejor que le pase ahora. Estoy seguro que en el Mundial las va a meter todas”, comentó el referente de ‘La Sele’.

Luis Díaz era quien asistía en esa jugada y ahora en redes sociales se ha viralizado como el jugador colombiano reaccionó a este fallo. El futbolista de Bayern Múnich no podía creer lo que estaba pasando con su compañero y ese fallo que había cometido.

Ese fallo de Suárez acabó repercutiendo en todo el partido, debido a que, la Selección Colombia perdió el encuentro, porque poco después llegó el segundo de Croacia. Después de aquella derrota llegaron varias críticas para el equipo de Lorenzo y Luis Suárez.

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Luis Díaz y la Selección Colombia se alistan para su último amistoso en esta fecha FIFA, que será el domingo. Los ‘Cafeteros’ se acabarán midiendo a Francia en un encuentro que determinará para que está el equipo nacional ante las grandes potencias mundiales.

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Los números de Luis Suárez con la Selección Colombia

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Con la Selección Colombia, Luis Suárez apenas ha jugado un total de 9 partidos, desde su debut en 2020. Las lesiones le impidieron sumar más encuentros, aunque ahora pasa por su mejor momento. El delantero ha marcado 4 goles y suma en cancha más de 400 minutos. De ahí que, sorprenda su viral error ante Croacia.

¿Cuándo juega Colombia contra Francia?

La Selección Colombia jugará contra Francia el próximo domingo, 29 de marzo de 2026, en un encuentro que comenzará desde las 14H00 (CO). Es un partido clave pensando en el ranking FIFA y en llegar con mejores sensaciones al Mundial de 2026.

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