Es tendencia:
logotipo del encabezado
Luis Diaz

“Fue brutal…”: Luis Díaz y su viral mensaje para Luis Suárez después del fallo ante Croacia

Luis Suárez tuvo una ocasión inmejorable para marcar el gol de la victoria ante Croacia, pero en su lugar dejó un viral fallo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El viral mensaje de Luis Díaz a Luis Suárez tras su fallo ante Croacia
© GettyImages/ Edit BVEl viral mensaje de Luis Díaz a Luis Suárez tras su fallo ante Croacia

En el partido entre Colombia y Croacia se acabó dando una imagen viral de Luis Suárez. El delantero colombiano tuvo una oportunidad inmejorable de marcar el gol de la victoria ante los croatas, pero en cambio dejó un viral fallo, puesto que, mandó la pelota fuera del arco, después de ni pegarle.

Después de aquel error, ‘Lucho’ también le dejó un mensaje para su compañero: “Fue brutal porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita, Era solo empujarla, como solemos decir. Esto ya nos ha pasado y es mejor que le pase ahora. Estoy seguro que en el Mundial las va a meter todas”, comentó el referente de ‘La Sele’.

Luis Díaz era quien asistía en esa jugada y ahora en redes sociales se ha viralizado como el jugador colombiano reaccionó a este fallo. El futbolista de Bayern Múnich no podía creer lo que estaba pasando con su compañero y ese fallo que había cometido.

Ese fallo de Suárez acabó repercutiendo en todo el partido, debido a que, la Selección Colombia perdió el encuentro, porque poco después llegó el segundo de Croacia. Después de aquella derrota llegaron varias críticas para el equipo de Lorenzo y Luis Suárez.

Tweet placeholder

Luis Díaz y la Selección Colombia se alistan para su último amistoso en esta fecha FIFA, que será el domingo. Los ‘Cafeteros’ se acabarán midiendo a Francia en un encuentro que determinará para que está el equipo nacional ante las grandes potencias mundiales.

Publicidad

Los números de Luis Suárez con la Selección Colombia

Aunque lo critican: Beccacece alcanzó un récord sin precedentes en la Selección de Ecuador

ver también

Aunque lo critican: Beccacece alcanzó un récord sin precedentes en la Selección de Ecuador

Con la Selección Colombia, Luis Suárez apenas ha jugado un total de 9 partidos, desde su debut en 2020. Las lesiones le impidieron sumar más encuentros, aunque ahora pasa por su mejor momento. El delantero ha marcado 4 goles y suma en cancha más de 400 minutos. De ahí que, sorprenda su viral error ante Croacia.

¿Cuándo juega Colombia contra Francia?

La Selección Colombia jugará contra Francia el próximo domingo, 29 de marzo de 2026, en un encuentro que comenzará desde las 14H00 (CO). Es un partido clave pensando en el ranking FIFA y en llegar con mejores sensaciones al Mundial de 2026.

Encuesta

Tras este fallo: ¿Debe Luis Suárez ser titular en Colombia?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Luis Suárez falló un gol frente al arco en la derrota de Colombia ante Croacia.
  • Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, asistió en la jugada que se volvió viral en redes.
  • La Selección Colombia enfrentará a Francia el domingo 29 de marzo de 2026 a las 14H00.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Vuelve la magia de la Champions! Vive los cuartos de final en Disney+ con una oferta imperdible
Sponsored

¡Vuelve la magia de la Champions! Vive los cuartos de final en Disney+ con una oferta imperdible

Luis Díaz cuesta 17.5 veces más que Luka Modric: los valores
Fútbol de Colombia

Luis Díaz cuesta 17.5 veces más que Luka Modric: los valores

Ponen a Luis Díaz en otro gigante de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich
Fútbol de Colombia

Ponen a Luis Díaz en otro gigante de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich

La grave situación que vive Díaz, según Vélez: “Ha entrado en ese vicio”
Bundesliga

La grave situación que vive Díaz, según Vélez: “Ha entrado en ese vicio”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo