Llegó a más de 1.1 millones de vistas: La prueba de que Marina Granziera habría sido acosado por periodista que despidió Caracol

El canal ‘Caracol Televisión’ no dudó y decidió terminar los contratos de los dos periodistas que fueron señalados tras las denuncias por presunto acoso sexual. Acto seguido, una de las supuestas pruebas que demostraría lo sucedido empezó a sumar miles de vistas. La periodista deportiva Marina Granziera habría estado involucrada como víctima.

¿Fue el presentador Jorge Alfredo Vargas o el periodista deportivo Ricardo Orrego? Luego de que Caracol confirmara que el 20 de marzo de 2026 que recibió denuncias por presunto acoso sexual contra dos de sus empleados, Vargas y Orrego fueron señalados.

Una periodista, quien prefirió conservar en secreto su identidad, le confirmó al portal ‘Infobae Colombia’ que vio “como Ricardo Orrego acosaba a más niñas, nadie me lo contó, mis ojos lo vieron: sus abrazos con doble intención con muchas mujeres“. En el caso de Jorge Alfredo Vargas, fue vinculado a una denuncia de la periodista Juanita Gómez.

“El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir. También le diría que lo hable con sus compañeras, ojalá con muchas porque en ellas hay historias mucho peores y seguramente entre todas encontrarían la forma de denunciar al acosador y entonces no sería la palabra de ‘la niña’ vs. la del señor periodista/presentador”, publicó Gómez en X.

Video: La prueba de que Marina Granziera habría sido acosada en Caracol

Justo en el mismo día en el que ‘Caracol Televisión’ confirmó que “hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas, se filtró la prueba que Marina Granziera habría sido acosado en una emisión en vivo del programa ‘Blog Deportivo’. El video causó tanto impacto que llegó a más de 1.1 millones reproducciones en Instagram.

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Lo primero que dijo Jorge Alfredo Vargas tras la denuncias por supuesto acoso sexual

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible. No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio. En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento. A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación. Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención. Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser cercana y familiar. Este oficio no es solo un trabajo, ha sido mi vocación y una parte esencial de mi vida. A quienes me han acompañado, compañeros, colegas, oyentes y televidentes, gracias por la confianza, por el cariño y por permitirme entrar a sus casas todos estos años. Con la fe puesta en Dios y en la Virgen, continúo este camino con esperanza y gratitud”, publicó el presentador Jorge Alfredo Vargas.

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En síntesis