Toda Colombia sorprendida con el salario que gana el jugador mejor pagado del fútbol colombiano

No es casualidad que jugadores que supieron triunfar en Europa hayan decidido regresar para jugar en el equipo de sus amores. Durante el programa ‘El VBar’, de ‘AS Colombia’, el periodista Diego Rueda reveló el salario que gana el jugador mejor pagado del fútbol colombiano y toda Colombia quedó sorprendida.

Uno de los candidatos que postularon en ‘El VBar’ fue Radamel Falcao García. A pesar de tener 40 años, ‘El Tigre’ mantiene un salario millonario y juega su tercera Liga Colombiana con Millonarios. En la emisora ‘Blu Radio’ señalaron que estaría ganando un millón de dólares por semestre.

El gran refuerzo estrella para el primer semestre del 2026 en el fútbol de Colombia fue Luis Fernando Muriel. El delantero decidió jugar en Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores, a los 34 años y el portal ‘Diario Deportes’ señaló que firmó hasta el 31 de diciembre de 2027 por un salario mensual de 125.000 dólares. Entonces… ¿No es el jugador mejor pagado de todo el fútbol colombiano?

El salario que gana el jugador mejor pagado del fútbol colombiano

Alfredo Morelos y Radamel Falcao en la Liga Colombiana. (Foto: Vizzor Image)

“¿Cuánto puede ganar el jugador que más gana en la Liga Colombiana?”, preguntó Diego Rueda para abrir el debate en el programa ‘El VBar’ y el mismo periodista se respondió: “Tengo un jugador de 150.000 dólares al mes. Tengo tres jugadores por arriba de 130.000 dólares”. Eso quiere decir que el jugador mejor pagado del fútbol colombiano estaría ganando unos 550 millones de pesos colombianos mensuales.

¿Quién tiene más goles en el fútbol colombiano, Falcao o Alfredo Morelos?

Aquí hay una gran diferencia… Mientras que Alfredo Morelos lleva 41 goles en 7.211 minutos con Atlético Nacional, Radamel Falcao registra 12 anotaciones en 1.735 minutos con Millonarios. Esto quiere decir que Morelos le saca una ventaja de 29 goles a ‘El Tigre’.

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