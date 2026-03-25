El fútbol colombiano vive momentos de consternación tras lo sucedido con el jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez. El jugador recibió una denuncia por un presunto abuso contra una mujer de 19 años y ahora mismo fue seperado del club.

Los chats entre Nicolás Rodríguez la presunta víctima

Desde El Tiempo revelaron los chats que el jugador habría tenido con la presunta víctima. Todo empezó a las 4 de la mañana, donde el jugador le escribe: “No te da?”. La mujer contesta: “Hola”, y él replica: “Te hice una pregunta”. Ante el “que?” de ella, el futbolista responde: “Nosotros 2 con usted”. La respuesta es inmediata: “no.”, seguida de “Como q nosotros 2?” y “ps jaja”, adelanta El Tiempo

La conversación entre el jugador se agudiza con el paso de los mensajes y de los minutos:

JUGADOR: Nombe, así no. No pasa nada, solo le estoy preguntando.

MUJER: Bueno, entonces hagan lo que quieran, pero conmigo no pues.

JUGADOR: Envía mensaje tranquilizador

MUJER: Está bien.

JUGADOR: ¿Y los dos?

MUJER: Mmmm, no sé. Pero es más un “sí” que un “no”.

JUGADOR: Por eso. ¿Entonces?

Nacional separó a Rodríguez mientras dura la investigación. (Foto: Nacional)

Después de estos mensajes, El Tiempo, detalla que la conversación entre el jugador y la presunta víctima se interrumpió por casi dos horas y es ahí cuando todo empieza a cambiar radicalmente:

JUGADOR: ¿Dónde está?

MUJER: ¿Qué quiere?

JUGADOR: ¿Qué le pasó? ¡Hábleme!

MUJER: No.

JUGADOR: Pero diga algo.

MUJER: ¿Qué quiere que diga?

JUGADOR: ¿Qué tiene? ¿Por qué se fue así? ¿Dónde está?

MUJER: No me hable. Ninguno. Nunca más.

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JUGADOR: ¿Por qué?

MUJER: Ustedes saben.

JUGADOR: ¿Qué le hice?

MUJER: Malditos mk.

JUGADOR: ¿Cómo así? Diga. ¿Qué es lo que piensa?

MUJER: Nada. Dejemos así. No me hable. Ya.

JUGADOR: Sea seria. Nadie la obligó a nada, dígame por qué está así. ¿Qué le dio?

MUJER:No me llame. No me hable. Nada.

Esta sería una parte de los mensajes entre Nicolás Rodríguez y la mujer, posteriormente interviene otra persona para tratar de lidiar con la situación y que esto no escale como evidentemente pasó y la mujer deja un mensaje contundente:

MUJER: Mira, yo estaba con Nicolás. Yo ya estaba muy tomada pero recuerdo las cosas, no se en que momento el otro que ni recuerdo en este momento como se llama, estaba encima de mi“, y agrega: “No estoy en el mejor estado para hablar bien de esto y pasaron muchas cosas que yo no quería que pasaran. Estoy muy afectada realmente con todo esto. Estoy intentando poder pensar bien en todo aunque no quiera recordarlo

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