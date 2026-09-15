“Gracias leyenda…”: la hinchada ‘rompe en llanto’ tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

James Rodríguez se va de la Selección Colombia y los hinchas empiezan a dedicarle mensajes muy emotivos.

Este martes 15 de septiembre de 2026 se confirmó una noticia que rompió a millones de hinchas colombianos, James Rodríguez se retiró de la Selección. El 10 publicó un emotivo video en sus cuentas oficiales y los comentarios empezaron a llegar.

Muchos hinchas saben lo que James Rodríguez significa para la Selección Colombia, el histórico capitán, para muchos, es el mejor de la historia del país. Y aunque en el jugador venía siendo muy cuestionado en los últimos meses, el dolor de su partida es notable.

“Gracias leyenda”, le dicen los hinchas a James Rodríguez

Estos fueron algunos de los comentarios para James Rodríguez en este histórico momento: “Vos sos el mejor de la historia gracias James por tanto. Mano el goleador de un mundial 2014“. “El mejor jugador en la historia de Colombia, gracias Leyenda”. “Gracias capitán, gracias absolutamente por todo lo que hiciste por nuestro país, pronto esa gente que tanto te criticó se darán cuenta que no volveremos a tener un jugador como James Rodríguez“, fueron algunos comentarios para el 10.

James Rodríguez se marcha de la Selección Colombia, tras ser el jugador más importante en este siglo, y aunque el final en el Mundial 2026 no fue el mejor, el 10 siempre fue el máximo referente. Cuando las críticas llegaban fue el más señalado, pero también cuando las alegrías abundaban era el más felicitado.

Algunos de los comentarios para James. (Foto: captura de pantalla)

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James ya no jugará ni los amistosos con la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene 3 amistosos en esta fecha FIFA contra México, Paraguay y Perú. Pero en estos partidos, y pese a todos los grandes rumores, James Rodríguez, ya no será convocado por Lorenzo y no volverá vestir la camiseta 10.

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