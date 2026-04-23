James Rodríguez no juega y revelan lo que hará Néstor Lorenzo

James Rodríguez vive una difícil situación a nivel de clubes, y es que el volante colombiano apenas acumula 40 minutos de juego en el año. Su expectativa y obligación era de llegar con rodaje al Mundial 2026 por el bien de la Selección Colombia, algo que no se dio y ahora Néstor Lorenzo habría tomado firme decisión.

Néstor Lorenzo viajará a Estados Unidos para reunirse con James Rodríguez, con el fin de conocer su estado físico y anímico previo al torneo. El futbolista no solo tuvo un período de adaptación grande, si no una lesión que lo alejó de las canchas.

El DT de la Selección Colombia viajará a varios países a ver los referentes de la Selección, así mismo reportan que Lorenzo tiene una preocupación por la continuidad que no ha tenido James.

A finales del año pasado habían reporta que Lorenzo le había puesto la condición a James de tener minutos para ir al Mundial. Es poco probable que lo deje fuera de la lista, pero es muy difícil que sea titular.

James Rodríguez ya entrena con normalidad con el grupo pero esta semana no fue tomado en cuenta con el Minnesota United. Luego del Mundial expira su contrato y es poco probable que renueve.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así está el fixture oficial que debe jugar Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs Ganador repechaje FIFA (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

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James Rodríguez – Minnesota United. Foto: Getty.

En resumen