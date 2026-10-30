Gustavo Quinteros vuelve a sonar para un grande de Colombia

Gustavo Quinteros podría seguir su carrera en el fútbol colombiano para la siguiente temporada, tras tres ofertas de los grandes.

Gustavo Quinteros vuelve a aparecer en el radar del fútbol colombiano por tercera ocasión. El entrenador argentino ya fue opción para dos de los grandes del país y ahora su nombre toma fuerza nuevamente en la Liga BetPlay de cara a 2027.

Según informó el periodista Mariano Olsen, Gustavo Quinteros sería uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de Junior de Barranquilla. El estratega se encuentra como agente libre luego de dejar Independiente de Avellaneda.

Millonarios y América de Cali ya habían sondeado al entrenador durante este año, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto por cuestiones económicas y deportivas. Ahora, Junior podría aprovechar que Quinteros está disponible y ser el reemplazo de Sebastián Viera.

El técnico cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha conseguido títulos como entrenador en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Además, estuvo al frente de las selecciones de Bolivia y Ecuador, aunque en ninguno de esos procesos consiguió la clasificación a una Copa del Mundo.

Junior parece inclinarse por un entrenador que actualmente esté libre, una lista en la que también aparecen Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Jorge Bava y Sebastián Beccacece. Este último seguiría siendo la prioridad de la dirigencia, siempre que acepte reducir sus aspiraciones salariales.

Los títulos de Gustavo Quinteros como entrenador en su carrera

Gustavo Quinteros fue campeón de liga con Blooming (2005), Bolívar (2009) y Oriente Petrolero (2010) en Bolivia; obtuvo un bicampeonato nacional con Emelec (2013, 2014) en Ecuador; sumó múltiples torneos locales con Universidad Católica (2019) y Colo-Colo (2021, 2022) en Chile; y se coronó en la Liga Profesional argentina con Vélez Sarsfield (2024).

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Gustavo Quinteros – Liga de Argentina. Foto: Getty.

En resumen