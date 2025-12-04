El millonario precio que Cruzeiro le puso a Neyser Villarreal

Neyser Villarreal fue presentado oficialmente en el Cruzeiro de Brasil, y mientras siguen rumores de una posible reventa a Europa, ya hay novedades de su fichaje. El volante colombiano tendría una millonaria cláusula de salida para la siguiente temporada.

Según el periodista César Londoño, Cruzeiro le puso una cláusula de salida valorada en 56 millones de dólares. Esta cifra lo pone entre los colombianos más caros del actual presente.

Solo Luis Díaz y su traspaso al Bayern Múnich costó más, si esta cifra se respeta hablaríamos que el seleccionado colombiano sub 20 costaría más que Daniel Muñoz, Jhon Arias, Jefferson Lerma entre otros.

Vale señalar que estas cifras no son fijas y los clubes muchas veces negocian por debajo un posible traspaso. Cruzeiro pagó 1 millón de dólares como prima de fichaje y pedirá al menos el triple.

FC Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich habrían contactado a Cruzeiro para un traspaso. El gigante de Brasil quiere esperar al menos un mes de pretemporada para decidir.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Este sería el grupo de Colombia en el Mundial 2026 según simulador del sorteo

Neyser Villarreal presentación Cruzeiro.

En resumen