Fue una de las figuras de la Premier League y le valió millonarias transferencias a Arabia Saudita y Turquía y ahora Jhon Jader Durán podría tener un nuevo equipo. Para el 2026 el extremo colombiano cambiaría de equipo y hay varios interesados.

Su cesión termina en el 2026 y tras varias lesiones y pocos partidos jugados, el Fenerbahce no hará uso de la opción de compra ni tampoco renovará el préstamo. Deberá volver al Al Nassr de Arabia Saudita pero ya ha recibido sondeos de la Premier League.

Antes de su llegada a Arabia, medios europeos confirmaron que el FC Barcelona, Manchester United, Chelsea y PSG lo tuvieron en carpeta tras su gran temporada en la Premier League con el Aston Villa.

El club turco pagó 21 millones de euros por el préstamo pero a Durán lo afectaron varias lesiones. Su irregular año en Turquía no eclipsa lo hecho y por eso lo han llamado ya gigantes de Europa.

Jhon Jader Durán – Aston Villa.

Las estadísticas de Jhon Jader Durán en esta temporada

Jhon Jader lleva apenas 6 partidos en el Fenerbahce, dando un gol y una asistencia. En el Al Nassr marcó 12 goles en 18 partidos, mismos goles que hizo en la Premier League.

