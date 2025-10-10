Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

En el mundo hay un nuevo multimillonario y se trata de nadie más y nadie menos que Cristiano Ronaldo. Así que no hubo un mejor momento para comparar la nueva fortuna del jugador portugués con el patrimonio que tiene Luis Díaz. ¡Hay una gran diferencia!
Con la llegada a Bayern Múnich, la fortuna de ‘Lucho’ Díaz tuvo un gran incremento porque no solo pasó a ganar un salario anual de $16.3 millones de dólares de dólares, al firmar un contrato por cuatro años también terminará ganando más de US$65 millones.
El último índice de multimillonarios del portal ‘Bloomberg’ tuvo como gran novedad que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en ser multimillonario. ¿El principal motivo? La renovación millonaria con el equipo Al-Nassr, de Arabia Saudita, que lo tiene ganando más de $400 millones de dólares.
Comparación de fortunas entre Luis Díaz y Cristiano Ronaldo
Luis Díaz y Cristiano Ronaldo tienen fortunas muy diferentes. (Foto: Getty Images)
BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial de ChatGPT por la fortuna de Luis Díaz incluyendo todo el dinero del contrato que va a ganar con Bayern Múnich y el resultado fue un estimado entre $32 y $54 millones de dólares. Muy lejos de la nueva fortuna que el portal ‘Bloomberg’ le reporta a Cristiano Ronaldo de 1.4 mil millones de dólares.
Lo último que dijo Cristiano Ronaldo sobre retirarse del fútbol
“La gente, sobre todo mi familia, me dice: ‘Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?’. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”, dijo Cristiano luego de recibir el premio ‘Prestigio’ en los premios ‘Portugal Football Globes’.
