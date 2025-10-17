Colombia cambia de rival para fecha FIFA de noviembre y sorprende a todos

La Selección de Colombia subió en el último ranking FIFA oficial tras sus dos amistosos de octubre, y ahora el enfoque está en los partidos de noviembre. Los ‘cafeteros’ necesitan ganar y sumar puntos para tener la chance de ser cabezas de serie y hay cambios en su rival.

El primer compromiso contra Nueva Zelanda está confirmada, sin embargo Nigeria se baja de la agenda de Colombia. Las Águilas tendrán otro partido por la clasificación al Mundial de las Eliminatorias de África y no jugarán el amistoso.

El nuevo rival que tendrá la Selección de Colombia también será del mismo continente, según apuntan medios locales. La idea de la Federación es enfrentar a un rival africano debido a que hay muchas probabilidades que sea un rival de este continente los que salgan en el sorteo mundialista.

Los hinchas reclaman que podrían buscar un rival europeo, ya que una victoria contra una de las potencias UEFA catapultaría a Colombia a los primeros puestos del ranking FIFA.

ver también Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

Colombia vs. México – amistoso octubre 2025.

ver también ¡Fichaje histórico! Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa

ver también Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

Los próximos 2 partidos amistosos de la Selección de Colombia

La Selección de Colombia jugará dos partidos amistosos en el mes de noviembre para cerrar el ranking FIFA en la previa del sorteo del Mundial 2026. Los rivales que estará enfrentando el equipo nacional serán ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre y ante el rival africano el 18 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre de 2025. La Selección de Colombia conocerá finalmente a sus rivales en este torneo y, de momento, compartirá bombo con otros equipos como Uruguay, Ecuador, Japón, Corea del Sur y otros.