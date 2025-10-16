¡Fichaje histórico! Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa

Daniel Muñoz lleva ya una etapa histórica en el Crystal Palace de la Premier League y ahora el lateral colombiano daría el salto a un gigante Mundial. Dos grandes de Europa se pelean su fichaje.

Según el portal TransferMrkt, tanto FC Barcelona como Atlético de Madrid iniciaron contactos con el club de la Premier League para un fichaje. Se conoce que está valorado en cerca de 30 millones de euros.

Otros medios apuntan a que el Manchester United también quería fichar al defensor colombiano. Con el Palace lleva ya ganando los dos únicos títulos en la historia del equipo.

El ex Atlético Nacional de Medellín lleva cinco años en Europa, desde que fichó por el GENK de Bélgica hasta su traspaso a la Premier League. Muñoz también es un fijo en la selección de Colombia.

Daniel Muñoz – Crystal Palace.

Las estadísticas de Daniel Muñoz esta temporada

La temporada pasada llegó a 6 goles y 7 asistencias en 46 partidos, en 12 encuentros este año ya lleva 2 goles y 1 asistencia. Daniel Muñoz está desde los 23 años en Europa.

