Joao Rojas es una de las grandes figuras de Barcelona SC para esta temporada, sin embargo, nuevos rumores aparecen y lo ponen en la órbita de otro equipo de la LigaPro. El delantero ecuatoriano inició tarde la pretemporada por molestias con el club.

Tanto Joao Rojas como toda la plantilla de Barcelona SC tuvieron que someterse en esta temporada a una reducción de salario. ‘Wachito’ Sánchez reveló que esto no gusta a uno de los emblemas del ‘Ídolo’ y por eso buscaría el cambio a Emelec ante una posible oferta.

Los hinchas especulan que podría ser Joao Rojas por cómo empezó su pretemporada con los amarillos y por cómo terminó el 2025. Sin embargo, se ve muy poco probable que se dé este movimiento, porque el jugador ecuatoriano es un referente del equipo amarillo.

Ahora mismo, Joao Rojas es uno de los capitanes de los amarillos y por eso se ve casi imposible que se dé este camisetazo. El delantero ecuatoriano ya ha revelado que su prioridad en este momento es Barcelona SC, pese a ser un hincha declarado de Emelec.

Joao Rojas es el 10 de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Emelec está muy activo en el mercado de transferencias y buscando a nuevos jugadores para la plantilla 2026. El club, con una nueva directiva, está activo en el mercado de fichajes haciendo importantes contrataciones y relacionándose con distintos perfiles de grandes jugadores.

Los números de Joao Rojas en Barcelona SC en 2025

Otro aspecto a tomar en cuenta, es que pese a ser el gran fichaje de Barcelona SC en 2024, Joao Rojas apenas y ha jugado. El delantero estuvo lesionado casi toda la temporada, y en el 2025 apenas jugó 11 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y solo dio 2 asistencias.

El contrato de Joao Rojas con Barcelona SC

Joao Rojas tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2027. Por lo cual, el delantero tricolor aún va para largo en el equipo amarillo y solo saldría si llega una oferta del extranjero que lo termina convenciendo. Aún quedan más de 5 semanas de mercado.

