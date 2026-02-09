Thomas Tuchel dejaría afuera del Mundial 2026 a una estrella de la Selección de Inglaterra

La temporada 2025/2026 entró en un momento en el que cada detalle de los futbolistas puede ser crucial en la elaboración de las listas de convocados de las selecciones nacionales para la Copa Mundial 2026 que se estará desarrollando entre el 11 de junio y el 19 de julio en diferentes estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Es por eso que, por más que se tenga un apellido pesado, se sabe que la continuidad y el hecho de rendir en el campo de juego son factores que los respectivos entrenadores tendrán muy en cuenta. Es decir, podría haber casos que, sorpresivamente, sean excluidos si no respaldan el llamado con su performance.

Y un ejemplo de esto podría ser Phil Foden, de acuerdo a Daily Mail. El mediocampista del Manchester City perdió bastante terreno en el esquema de Pep Guardiola, justo en una época en la que Thomas Tuchel empieza a definir la nómina con la que la Selección de Inglaterra buscará romper la mala racha de 60 años sin títulos (el último fue la consagración en el Mundial que fue anfitrión en 1966).

”Phil Foden no tuvo absolutamente ningún tiempo de juego y no ha sido titular en un partido de la Premier League desde su pésima actuación en la derrota ante el Manchester United hace cuatro partidos”, advierte el portal citado, que expone la posibilidad de que el estratega alemán deje afuera al volante de la Copa Mundial 2026.

Asimismo, también exhibe los nombres que compiten con Foden y que, en definitiva, serían los causantes de que se quede afuera: ”Con una Copa del Mundo acercándose, es un mal momento para no jugar y Foden está actualmente detrás de Morgan Rogers y Cole Palmer en el orden jerárquico de Thomas Tuchel para la posición de ‘N° 10”’.

En esa dirección, también desde el Reino Unido también reflejan que Jude Bellingham, otro de los perfiles para el puesto implicado, si bien en la actualidad no juega en el Real Madrid por estar lesionado, no presenta riesgos para no ser incluido en el plantel que viajará a Norteamérica en las próximas semanas.

El cronograma de Inglaterra en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Para el Mundial de 2026, la Selección de Inglaterra quedó encuadrada en el Grupo L, donde iniciará su camino el 17 de junio frente a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas. Posteriormente, los “Three Lions” se trasladarán al Gillette Stadium de Foxborough para medirse ante Ghana el 23 de junio.

Finalmente, los de Thomas Tuchel cerrarán su participación en la fase inicial el 27 de junio contra Panamá en el MetLife Stadium de East Rutherford.

En síntesis

Thomas Tuchel evalúa excluir a Phil Foden de la lista para el Mundial 2026 .

evalúa excluir a de la lista para el . El volante del Manchester City no es titular en Premier League hace cuatro partidos.

no es titular en hace cuatro partidos. Morgan Rogers y Cole Palmer superan actualmente a Foden en la consideración del entrenador.

