El apodo perfecto que el técnico del Congo le puso a la Selección Colombia para el Mundial

Todo está listo en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para la Selección Colombia. La República Democrática del Congo será el rival que faltaba para la ‘Tricolor’ en la fase de grupos y el técnico Sébastien Desabre ya empezó a palpitar este duelo con el apodo perfecto para el combinado colombiano.

RD Congo confirmó ser una de las grandes sorpresas africanas que estará en el próximo Mundial. Primero eliminó a Camerún y a Nigeria en el torneo de respeca africana y luego setenció su clasificación venciendo a Jamaica en el repechaje. En la Copa del Mundo 2026 enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

La Selección Colombia perdió ante Croacia y Francia los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo y la confianza cayó de manera sustancial porque las derrotas fueron ante dos selecciones que usaron mayoría de jugadores suplentes en gran parte de los encuentros. Por ese motivo, el apodo que Sébastien Desabre les puso cayó como anillo al…

Colombia recibió un apodo perfecto por parte del DT del Congo

Sébastien Desabre habló de la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

El técnico de la República Democrática del Congo habló con el portal ‘MedioTiempo’ tras conseguir la clasificación al Mundial y no solo afirmó que “conocemos a todos los equipos, incluso Uzbekistán; sabemos que serán tres partidos, mínimo”, también señaló que “volveremos aquí (estadio Guadalajara) para enfrentar a Colombia, pero en estos momentos solo sabemos que vamos a preparar el partido de forma seria. Debemos pensar en la estrategia, porque será un excelente equipo”.

Día y hora del partido Colombia vs. RD Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026

La Selección Colombia tiene el primer partido del Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. y seis días después jugará contra Congo el martes 23 del mismo mes a las 9:00 P.M. por la segunda fecha del Grupo K. El último partido de la ‘Tricolor’ en fase de grupos es frente a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M.

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