James Rodríguez se vuelve a acercar a Millonarios y así lo confirmó Julio Sánchez Cristo

Un día parece tema terminado y al otro vuelve a nacer la ilusión. La posibilidad de ver a James Rodríguez jugando en Millonarios tiene una nueva novedad de la mano de uno de los periodistas más cercanos a los dueños de ‘Millos’: Julio Sánchez Cristo.

El rumor bomba tuvo uno de los momentos de mayor tensión cuando Sánchez Cristo afirmó que “le tengo noticias de Millonarios. James decide, le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas“. Sin embargo, uno de los narradores más cercanos a Rodríguez desmintió la versión que volvería al fútbol de Colombia.

“Tomé esa información se la envíe a todas mis fuentes, es más se la envíe a James y ya me respondió. Hable con todo el circulo y no. A hoy (26 de enero) no hay nada y no porque sea Millos, es que simplemente no está en el plan”, reveló Eduardo Luis López, del canal Win Sports, sobre la supuesta oferta de Millonarios a James. Entonces… ¿Quién tiene la razón?

Julio Sánchez Cristo confirmó que James Rodríguez se vuelve a acercar a Millonarios

A pesar de que varios periodistas han salido a desmentir la oferta que Millonarios le habría hecho a James Rodríguez, el periodista Julio Sánchez Cristo finalizó el programa ‘6AM W’ del 27 de enero con unas contundentes palabras que ilusionan a los hinchas de ‘Millos’: “Me permito informales que lo de James a Millonarios sigue vivo. Noticia de última hora”.

James ya habría elegido su nuevo destino y no es Millonarios

Mientras sigue sin resolverse el misterio sobre si es verdad o no la oferta que Millonarios le hizo a James Rodríguez, el periodista Guillermo Arango reveló en el programa ‘La FM Más Fútbol’ que el capitán de la Selección Colombia tiene algo adelantado para firmar con un equipo de la MLS, de Estados Unidos.

