La verdad oculta de la oferta de Millonarios a James Rodríguez que nadie quería escuchar en ‘Millos’

Esta novela parece que tiene cerca el final… Millonarios sorprendió a todo el fútbol de Colombia el 26 enero con la oferta que, supuestamente, le hicieron a James Rodríguez, pero no tardó en salir a la luz la verdad oculta que nadie quería escuchar en ‘Millos’.

Todo empezó cuando Julio Sánchez Cristo, uno de los periodistas más cercanos a Gustavo Serpa (representante del máximo accionista de Millonarios) afirmó que a James le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas para jugar en el equipo albiazul y volver a la Liga Colombiana.

Según Cristo, Millonarios estaría utilizando la estrategia de convencer a James Rodríguez que jugar en la altura de Bogotá le convendría para prepararse mejor en vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Entonces… ¿Por qué el capitán de la Selección Colombia no se decide?

Desmienten que la llegada de James Rodríguez a Millonarios esté cerca

Luego de que el narrador Eduardo Luis López dijera que hasta las 11:41 A.M. del 26 de enero James no ha recibido ninguna oferta de Millonarios, el periodista Guillermo Arango añadió que “el entorno de James estaba muy preocupado porque James no conoce a Gustavo Serpa, a Enrique Camacho (presidente de Millonarios), no ha hablado con nadie de Millonarios. No ha hablado absolutamente con nadie de Millonarios. Está generando cierta molestia, sobre todo porque ellos están muy cuidadosos con lo que pasó con Junior de Barranquilla y no quieren generar una falsa expectativa (…) Ni siquiera lo han llamado a él directamente”.

No fue la de Millonarios: La millonaria oferta que James Rodríguez rechazó

Justo cuando hay versiones encontradas sobre si hay o no una oferta oficial de Millonarios a James Rodríguez, el periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, publicó en X que el ’10’ de la Selección Colombia “le dijo no a una oferta de Ecuador de US$3 millones, ayer (25 de enero). Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta y analiza las posibilidades con la MLS. Millonarios dijo: ‘Si a James le interesa, estamos listos’. James siente que no está preparado para regresar y busca un equipo que le de competencia, buen manejo de cargas y estilo de vida”.

