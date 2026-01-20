Este martes 20 de enero de 2026 se reveló que Jhon Arias finalmente descartó la chance de llegar a Palmeiras. El gigante brasileño se interesó en el jugador colombiano, tras casi no jugar en Wolverhampton, sin embargo, a todos ahora sorprende la decisión del jugador.

De acuerdo a Somos Fanáticos, Jhon Arias le ha comunicado a su entorno que él no quiere regresar a Brasil y no tiene intención de volver a jugar en el país donde fue figura en Fluminense. Por lo cual, se descarta la posibilidad de que vaya a vestir los colores de Palmeiras.

Por otro lado, Arias eligió continuar en la Premier League y prioriza seguir en el Wolves, o si llega otra oferta de un equipo de la primera de Inglaterra moverse. El futbolista estaría muy cómodo en esta Liga, y pese a que no tiene el protagonismo esperado, quiere seguir probando suerte.

Además, Jhon Arias solo vería posible regresar a Brasil si es para vestir los colores de Fluminense, equipo con el que fue estrella. De hecho, el delantero colombiano solo se fue de este equipo porque quería vivir una experiencia en Europa y en la Premier League.

Jhon Arias se quiere quedar en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Quedan cerca de 12 días de mercado para que Jhon Arias tome una decisión. Esto también en medio de los rumores que ponen a Flamengo siguiendo los pasos del colombiano. Esta ventana solo se abriría si Gonzalo Plata deja al campeón de la Copa Libertadores.

Las estadísticas de Jhon Arias en la Premier League

Jhon Arias en esta temporada en Inglaterra ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 1.324 minutos. El futbolista todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2029.

El valor de mercado

Actualmente, Jhon Arias tiene un valor de mercado de 15 millones de euros. El colombiano solo llegaría a otro equipo en Brasil o en la Premier League si se paga por su transferencia.

