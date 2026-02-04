Jhon Arias será nuevo jugador de Palmeiras en las próximas horas, en un movimiento que ha generado una indignación total en la hinchada de Fluminense. El colombiano dejará su camino en Europa, tras un gris paso por la Premier League con el Wolverhampton.

Wolves recibió una oferta de 25 millones por Jhon Arias por parte de Palmeiras, Fluminense, por cláusula, debía igualar la oferta y volverlo a tener en sus filas; sin embargo, el ‘Flu’ no lo hará. Los hinchas explotaron contra el jugador colombiano que fue campeón de Copa Libertadores con ellos.

Ante el inminente fichaje de Jhon Arias por Palmeiras, los hinchas de Fluminense dejaron todo tipo de comentarios: “Espero que le pase lo mismo a Arias. Necesita que le den una paliza y que lo abucheen todo el partido”. “Este tipo es un maldito traidor; solo llegó a ser lo que es hoy gracias al Fluminense“. “Obliguen al club inglés a cederlo al Fluminense con opción de compra. ¡Demuestra que amas al Fluminense, Jhon Arias!”, fueron algunos de los comentarios.

Arias decidió hacer este movimiento ante las escasas oportunidades que viene teniendo en la Premier League y Wolverhampton no ve con malos ojos su salida. Los Wolves, casi seguro, perderán la categoría y por eso están dejando salir a varios jugadores.

Con este fichaje, Palmeiras se arma con uno de los mejores extremos que pasó por Brasil en los últimos años, y el colombiano se asegura ritmo de competencia de primer nivel a poco del Mundial 2026. Es un ganar y ganar para ambas partes de la negociación.

Los números de Jhon Arias en la Premier League

Como jugador de Wolverhampton, Jhon Arias jugó un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Sumó en cancha un poco más de 1.370 minutos. El futbolista tenía contrato en Europa hasta finales de 2029, pero no duró la negociación.

