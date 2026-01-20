James Rodríguez sigue sin encontrar un nuevo equipo para llegar al Mundial 2026 con ritmo. Los aficionados colombianos se impacientan, mientras se confirma que el 10 colombiano ahora fue rechazado por otro equipo que no quiere saber nada de él.

El nuevo equipo que rechazó definitivamente fichar a James Rodríguez es Junior de Barranquilla. Tras todos los rumores en 2025 de la llegada del 10 a Colombia, y su posterior firma en México, en la directiva del ‘Tiburón’ quedaron muy molestos con el colombiano, como lo confirmó su máximo accionista, Fuad Char.

“No, no, no. Porque a un viejito como yo lo hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá cuando llego ya me tenía un representante nuevo y me dijo que “No, no se podía”. No ese es un capítulo para el olvido”, comentó el directivo.

Con esto se descarta cualquier rumor que vincule a James Rodríguez con Junior de Barranquilla. El volante sigue sonando para la MLS, pero ya a la tercera semana de enero aún no firma con nadie y no está haciendo pretemporada con algún club.

Tweet placeholder

Ahora James Rodríguez necesita llegar a un nuevo equipo para seguir con el nivel que se espera del jugador que en 2024 fue el mejor de la Copa América. El 10 es la máxima estrella de la Selección Colombia en la mitad de la cancha pensando en el Mundial 2026.

Los equipos interesados en James Rodríguez

Ahora en James Rodríguez hay varios equipos interesados como Atlético Nacional, Austin FC, Portland, Columbus, Orlando City, y también se habla de una oferta desde Argentina. Se espera que el colombiano pueda firmar con un nuevo club para los siguientes años.

