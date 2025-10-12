Fue campeón de todo con el club y regresaría a Atlético Nacional para el 2026

Atlético Nacional sigue en búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida del argentino Javier Gandolfi y ahora este domingo han sumado un nuevo candidato. Según reportes de la prensa, los ‘verdolagas’ van por un histórico regreso para el 2026.

Reinaldo Rueda sería otro de los candidatos a llegar al banquillo de Atlético Nacional, aunque esto dependerá de las posibilidades que la selección de Honduras de para la salida del DT.

Con las Eliminatorias CONCACAF aún en marcha, sería un golpe serio para Honduras la salida del DT. Reinaldo Rueda ya tuvo un paso exitoso en Atlético Nacional.

Fue campeón del Apertura 2017, el Clausura 2015, la Copa y Superliga 2016 a nivel local y a nivel internacional ganó la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana en el 2016.

ver también Neiser Villarreal podría irse al FC Barcelona y revelan la cifra que recibiría Millonarios

Reinaldo Rueda – Atlético Nacional.

ver también Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

Si Reinaldo Rueda no es posible, el otro candidato principal sigue siendo Miguel Ángel Ramírez. El DT español está libre tras su paso por la segunda división de su país.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Más caro que Luis Díaz? Daniel Muñoz la rompe en la Premier League y tiene nuevo valor de mercado

El otro grande de Sudamérica que dirigió Miguel Ángel Ramírez

Después de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez se fue a Brasil donde probó suerte con Internacional de Porto Alegre, sin embargo, la paciencia no fue la misma que en Ecuador y rápidamente dejó el cargo. No teniendo una gran experiencia en Sudamérica.

¿Cuánto ganaba Gandolfi en Atlético Nacional?

Javier Gandolfi llegó a recibir un salario mensual en Atlético Nacional de 40.000 dólares, lo que hizo que a su vez al año gane más de 480.000 dólares, llegando a ser uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol colombiano.