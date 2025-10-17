Es tendencia:
Colombia sube en ranking FIFA y estos serían sus rivales en el Mundial

La FIFA actualizó el ranking de Selecciones y Colombia sigue subiendo puestos, a día de hoy ya se conocen sus posibles rivales.

Por Gustavo Dávila

La FIFA actualizó el ranking de selecciones y Colombia sigue subiendo luego de los dos amistosos de octubre. Su victoria contra México y el empate contra Canadá le valieron escalar un puesto.

La ‘Tri’ se encuentra ahora en el puesto 13 del ranking, a cuatro escalones de los puestos de cabezas de serie. Subir al bombo 1 no es una utopía, considerando que Italia puede quedar fuera del Mundial y que Alemania perdió 3 puestos.

Por el momento Colombia será rival de una de las cabezas de serie, que serían uno de los anfitriones, es decir USA, México Canadá, o una de las potencias del bombo 1 como PortugalAlemaniaFrancia, Inglaterra España.

Australia, Canadá, Turquía, Noruega, Suiza son algunos de los rivales que les tocaría hoy desde el bombo 3. Finalmente en el bombo 4 enfrentarán a rivales más accesibles, que son los que clasifican a través de repechajes o los peores ubicados del ranking, como Arabia Saudita, Nigeria, Costa Rica.

Los próximos 2 partidos amistosos de la Selección de Colombia

La Selección de Colombia jugará dos partidos amistosos en el mes de noviembre para cerrar el ranking FIFA en la previa del sorteo del Mundial 2026. Los rivales que estará enfrentando el equipo nacional serán ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre y ante Nigeria el 18 de noviembre.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre de 2025. La Selección de Colombia conocerá finalmente a sus rivales en este torneo y, de momento, compartirá bombo con otros equipos como Uruguay, Ecuador, Japón, Corea del Sur y otros.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
