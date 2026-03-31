Jorge Luis Pinto explotó contra Néstor Lorenzo: “No se puede ser tan terco”

La Selección Colombia perdió sus dos amistosos en la fecha FIFA de marzo, contra Croacia y Francia, y uno de los que más críticos se mostró fue Jorge Luis Pinto. El ex DT de la selección lanzó durísimas críticas a Néstor Lorenzo, entrenador actual.

En declaraciones al programa ‘Planeta Fútbol’ de RCN y Win Sports criticó la decisión del argentino de seguir incluyendo como titular a James Rodríguez. El volante viene con dos partidos en seis meses.

“No puede ser tan terco de mantenerse con James cuando las cosas no andan bien”, así mismo Pinto puso a Jorge Carrascal como alternativa en la creatividad de la zona.

Mientras tanto, Lorenzo en declaraciones tras los partidos bajó a las alarmas pese a las dos derrotas. Para el DT los partidos dejaron sensaciones positivas con miras a lo que será el Mundial 2026.

Lorenzo declaró: “La verdad que estoy contento con el trabajo realizado, creo que estuvimos a la altura”, había dicho tras perder contra Croacia y Fra ncia. Lo problemático es que ambos equipos presentaron varios suplentes.

Este es el salario de Néstor Lorenzo como entrenador de la Seleccion Colombia

Con la garantía que tiene contrato hasta julio de 2026, la continuidad de Lorenzo en la Selección Colombia dependerá de la instancia hasta la que lleguen en el Mundial. Si hace una buena Copa del Mundo, seguramente el salario de $2.4 millones de dólares que recibe al año no solo se mantendrá, si no que, seguramente, subirá.

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James Rodríguez – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen