Listo para la convocatoria de Lorenzo: Selección Colombia recupera a un jugador para el Mundial 2026

A puertas del Mundial, Lorenzo recibe una buena noticia. Un jugador no se lesionó de gravedad y está listo para ir con Colombia a la Copa del Mundo.

De un momento a otro, se encendieron las alarmas en la Selección Colombia porque dos de los candidatos para ocupar el puesto de lateral izquierdo tuvieron molestias físicas, pero… Después de la tormenta viene la calma y la ‘Tricolor’ recupera a un jugador para el Mundial 2026.

En el camino para que Colombia clasificara a la próxima Copa del Mundo, el lateral izquierdo que más jugó fue Johan Mojica. Sin embargo, con altas y bajas los nombres que empezaron a ser el Plan B de Néstor Lorenzo empezaron a sonar con fuerza. Uno de ellos, casi se pierde el Mundial.

Las alarmas en la Selección Colombia no solo se encendieron cuando Déiver Machado salió por un calambre en el cuádriceps al minuto 26 del primer tiempo del partido entre Nantes y Marsella del sábado 2 de mayo, otro lateral izquierdo del proceso de Lorenzo también salió de un encuentro. Se llegó a instalar la premisa que se perdía el Mundial 2026, pero ahora todo cambió.

El jugador que la Selección Colombia recupera para el Mundial

Marino Hinestroza, Yerry Mina y Cristián Borja. (Foto: Getty Images)

A pesar de que el Club América de México había informado que Cristián Borja “sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha” y se llegó a decir que se perdía la Copa del Mundo de la FIFA 2026 si era convocado, el periodista Alexis Rodríguez del canal ‘Win Sports’ dio la buena nueva: “Finalmente fue una distensión en su rodilla, 3 semanas de baja y le alcanzaría para ir al Mundial (si lo llama Nestor Lorenzo)”.

El partido más importante de Cristián Borja en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

A pesar de que fue titular en la derrota 1-0 ante Bolivia y en el empate 0-0 con Perú, el partido más importante de Cristián Borja en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 lo tuvo jugando solo el segundo tiempo. Este se dio el 16 de noviembre de 2023 cuando dio una asistencia a Luis Díaz para que la Selección Colombia empezara a remontar un partido que le terminaría ganando 2-1 a Brasil.

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