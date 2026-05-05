Esto dice FIFA sobre la ventaja de Uzbekistán que perjudica a Colombia en el Mundial 2026

Descubre qué dijo la FIFA sobre la polémica ventaja de Uzbekistán que perjudica a la Selección Colombia en su duelo del Mundial 2026.

¿Uzbekistán los durmió a todos en el Grupo K del Mundial 2026? De un momento a otro, la jornada deportiva del 5 de mayo tuvo la noticia bomba que Uzbekistán anunció una convocatoria de 40 jugadores para iniciar un campamento de entrenamientos en vísperas del partido debut ante la Selección Colombia. ¡La FIFA es clara sobre esta ventaja!

El técnico Fabio Cannavaro eligió a 40 jugadores para que entrenen del 6 al 26 de mayo de 2026 en un plan de entrenamientos que incluye partidos amistosos a puerta cerrada contra clubes de la liga local. Llegaran con mayor ritmo al que tendrá Colombia para la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Lo primero que hay que decir es que la convocatoria de 40 jugadores que hizo Uzbekistán está entre las reglas de la FIFA, ya que el plazo para dar la lista provisional o preliminar para el Mundial 2026 tiene como fecha límite el lunes 11 de mayo de 2026 y puede tener entre 35 y 55 jugadores. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, hay un asterisco con esta ventaja que perjudica a la Selección Colombia.

FIFA no avala del todo la ventaja de Uzbekistán que perjudica a Colombia

Fabio Cannavaro, James Rodríguez y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Uzbekistán no rompió ninguna regla por iniciar un campamento de entrenamientos desde el 5 de mayo para el Mundial, FIFA no lo avala del todo, ya que estableció que la cesión obligatoria de los jugadores por parte de los equipos comienza el lunes 25 de mayo de 2026. Esto quiere decir que avalaría si un club decide no prestarle un jugador al técnico Fabio Cannavaro. Menos ventaja para no perjudicar tanto a Colombia.

¿Cuándo juega la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026?

Será el debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Colombia enfrentará a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K con 10 días menos de preparación, el campamento de entrenamientos de la ‘Tricolor’ inicia el 15 de mayo. La fecha de este partido es el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana).

Publicidad

Encuesta¿De cuántos jugadores fue la prelista de convocados de Uzbekistán al Mundial 2026? ¿De cuántos jugadores fue la prelista de convocados de Uzbekistán al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen