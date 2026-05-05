Exjugador de Santa Fe sería el primer refuerzo de Millonarios y los hinchas reaccionan: “Es un mal chiste”

Conoce qué exjugador de Santa Fe suena como el primer refuerzo de Millonarios y por qué los hinchas aseguran que "es un mal chiste".

Los días pasan y la forma tan insólita en la que Millonarios no clasificó a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 le sigue doliendo a sus hinchas. ¿Y la cosa no mejora? Ahora, se conoció que el primer refuerzo sería un exjugador de Independiente Santa Fe y los aficionados reaccionaron en 3, 2, 1…

Al enfrentarse Santa Fe e Internacional de Bogotá, Millonarios necesitaba que Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali no le ganaran a Águilas Doradas y Deportes Tolima, respectivamente, en la última fecha. ¡Dicho y hecho! Se le dieron esos dos resultados, pero no se hizo la propia tarea.

Una vez más, Millonarios se vio sin ideas en el empate 2-2 ante a Alianza FC y las dudas volvieron a caer sobre el volante creativo David Mackalister Silva. Macka no solo le abrió la puerta a la salida del equipo ‘Embajador’ tras la eliminación, también dejó en evidencia que se necesita un refuerzo en su posición. El exjugador de Independiente Santa Fe que suena para llegar juega de ’10’.

El exjugador de Santa Fe que podría llegar a Millonarios

Fabián Sambueza jugó 88 partidos en Santa Fe. (Foto: Vizzor Image)

“A mi me contaron un nombre que tampoco me sorprendería de este personaje que ya vivió en Bogotá. Se está especulando con que Fabián Sambueza podría venir a Millonarios“, reveló el periodista Carlos Alemán, del canal ‘Win Sports’, y las reacciones de los hinchas del fútbol de Colombia empezaron a llegar en 3, 2, 1…

Los hinchas de Millonarios reaccionaron ante la posible llegada de Fabián Sambueza

“Traen a Sambueza y no tienen que salir en tanqueta sino en tanque. Traigan gente seria oiga”, “si es él y otro, bienvenido, Millonarios necesita mínimo 2 ahi en ese puesto”, “ese es un mal chiste. Un tipo que ve a Millonarios como equipo chico es la solución para volver a ser grandes”, “muy temprano el humo, es muy buen jugador, pero seguro Bucaramanga no lo suelta, a diferencia de Millonarios que no puede mantener un jugador bueno ni un semestre” y “si se van Macka y Darwin firmo a este man sin pensarlo, pero traigo a alguien más para pelear la posición, y debería ser un jugador de máximo 29 años”, fueron algunas de los opinioniones de los hinchas en X ante el rumor que Fabián Sambueza llegaría a ‘Millos’.

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