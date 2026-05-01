Juan Carlos Osorio sorprende a todos y estará en el Mundial 2026

Juan Carlos Osorio dejó el Remo de Brasil a inicios de año, desde ahí su futuro profesional ha estado vinculado con varios equipos de la Liga BetPlay en condición de rumores. Tras varias semanas, se confirma que el DT colombiano estará en el Mundial 2026.

Juan Carlos Osorio irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en calidad de comentarista para la cadena mexicana TUDN. De esta forma, al menos hasta que acabe el torneo de selecciones, Osorio no dirigirá a un nuevo equipo.

Esta decisión probablemente lo termine alejando de clubes como el DIM, quiénes aún están en la búsqueda inmediata de un nuevo DT. En su momento Osorio reveló que tenía opciones de otras selecciones para dirigir.

Osorio también sonó para el Cruz Azul de México tras la salida de Nicolás Larcamón, ahora el DT hará de comentarista durante todo el mes junto a otros cracks como Carles Puyol, Juan Pablo Sorín, ‘Pupi’ Zanetti entre otros.

El DT se había ofrecido también a la Selección Colombia, declarando públicamente que quería ir como analista dentro del staff, más no como DT en reemplazo de Néstor Lorenzo.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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Juan Carlos Osorio dirigió un Mundial por última vez en Rusia 2018.

En resumen