Toda Colombia preocupada: James Rodríguez se pierde el partido del Minnesota por un “procedimiento médico”

Quedan 40 días para el Mundial 2026 y todas las preocupaciones se encendieron nuevamente por “culpa” de James Rodríguez. El volante colombiano viene con varios meses de irregularidad y con temas de salud, que no dejan a nadie indiferente.

Desde Minnesota confirmaron que James Rodríguez estará fuera del partido ante Columbus por un “procedimiento médico“. El DT del club, Cameron Knowles, comentó que esto ya estaba planificado es una cuestión rutinaria, pero aleja al colombiano de este partido.

No deja de ser una mala noticia para James y toda Colombia, porque esta baja del jugador llega en un momento cuando venía saliendo en los últimos partidos como uno de los mejores. El último fin de semana dejó grandes actuaciones y estuvo cerca de marcar el gol.

Ahora el jugador colombiano a 40 días del Mundial vuelve a encender las alarmas por su irregularidad. No ha sumado los minutos esperados en la MLS, por lo cual, hay dudas de si debe comenzar la Copa del Mundo como titular en el equipo de Néstor Lorenzo.

James Rodríguez se vuelve a perder otro partido en la MLS. (Foto: GettyImages)

A inicios de abril también se encendieron las alarmas por una posible enfermedad de James Rodríguez. El futbolista estuvo hospitalizado por una severa deshidratación, pero tanto el club como el jugador aclararon que no era nada grave.

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Los números de James Rodríguez en el Minnesota

En esta temporada, James Rodríguez apenas ha jugado un total de 183′ minutos repartidos entre 6 encuentros. El jugador no marcó goles ni dio asistencias en estos partidos. Tiene contrato hasta finales de junio de este año y lo más probable es que cambie de equipo.

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