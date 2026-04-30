A menos de 2 meses del Mundial, Willington Ortiz confirma la peor noticia para James Rodríguez: “No lo quiere”

El aroma del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se empieza a sentir cada vez más fuerte, y aunque parecía que el presente de James Rodríguez empezaba a cambiar, el exjugador colombiano y leyenda Willington Ortiz confirmó la peor noticia para el ’10’.

Minnesota United FC presentó a James el 7 de febrero y la gran pregunta era: ¿El técnico Cameron Knowles lo pidió? El primero en darle la mala noticia al capitán de la Selección Colombia fue el periodista Camilo Barreto. “No está en los planes del técnico“, afirmó el comunicador y Ortiz estaba a punto de confirmarlo.

BOLAVIP US habló en exclusiva con Willington Ortiz, y con la experiencia de haber jugado más de 40 partidos en la Selección Colombia y ser considerado uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, confirmó la peor noticia que James Rodríguez recibió a menos de dos meses del Mundial 2026.

Willington Ortiz confirma la peor noticia para James : “”

Willington Ortiz habló del presente de James. (Foto: X y Getty Images)

“Creo que el error es cuando el técnico de un equipo no lo lleva a uno y uno va a ese equipo porque no es de la cuerda de él, no es de los jugadores que él lleva. Entonces, por ende no lo va a poner porque no es él el que lo lleva. Entonces ese es el error (…) Estamos preocupados todos porque James no juega, este es un club donde el técnico no lo quiere, no lo llevo al equipo. Entonces, no lo pone a jugar, lo pone dos o tres minutos. Eso es falta de seriedad y falta de respeto con un jugador de fútbol de ese nombre”, le dijo Willington Ortiz al periodista Santiago Tovar, de BOLAVIP US.

🚨🇨🇴 Concern in Colombia over James Rodríguez: the talented Colombian player is not getting the playing time he expected at Minnesota United, especially with the 2026 World Cup approaching.



Willington Ortiz explains why this raises concerns and says it is “a lack of respect.” pic.twitter.com/3GBDhCixJ4 — Bolavip US (@bolavipus) April 30, 2026

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Los partidos que le quedan a James antes de ser convocado al Mundial 2026

Si se tiene en cuenta que el próximo partido de la Selección Colombia será el partimo amistoso ante Costa Rica del 29 mayo, a James Rodríguez le quedan los siguientes cinco partidos con Minnesota United antes de ser convocado al Mundial 2026:

Columbus Crew vs. Minnesota United: sábado 2 de mayo a las 6:30 P.M.

Minnesota United vs. Austin FC: domingo 10 de mayo a las 6:00 P.M.

Minnesota United vs. Colorado Rapids: miércoles 13 de mayo a las 7:30 P.M.

New England Revolution vs. Minnesota United: sábado 16 de mayo a las 6:30 P.M.

Minnesota United vs. Real Salt Lake: sábado 23 de mayo a las 3:30 P.M.

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Datos clave

Willington Ortiz calificó de falta de respeto que el técnico no ponga a jugar a James .

calificó de que el técnico no ponga a jugar a . El técnico Cameron Knowles no tiene en sus planes a James , según confirmó Willington Ortiz .

no tiene en sus planes a , según confirmó . Willington Ortiz aseguró que el error fue llegar a un club donde el técnico no lo pidió.