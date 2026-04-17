Juan Carlos Osorio tiene nuevo club en la Liga BetPlay

Juan Carlos Osorio dejó el Remo de Brasil este mismo 2026 con apenas 9 partidos disputados, y ya el entrenador colombiano encontró nuevo equipo. El DT pondrá regreso al fútbol local para este mismo semestre.

El periodista Juan Cadavid dio a conocer que Juan Carlos Osorio será nuevo entrenador del Atlético Bucaramanga. El club despidió a Leonel Álvarez hace semanas y parece que encontró al reemplazo ideal.

Parecía que Alberto Gamero tenía ventaja para asumir el cargo pero la opción quedó descartada. Juan Carlos Osorio vuelve al país tras cuatro años desde que dejó al América de Cali.

Con esto, el nombre de Osorio queda descartado para Atlético Nacional, equipo que analiza un reemplazo para Diego Arias. Osorio era una de las alternativas según reportes de prensa, aunque el rumor se fue enfriando.

Atlético Bucaramanga va 9no en la tabla de posiciones y sumó su primer triunfo luego de cuatro derrotas consecutivas. Los campeones 2024 tienen complicada su clasificación a los play offs.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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Juan Carlos Osorio – Atlético Nacional.

En resumen