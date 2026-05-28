Revelaron los tres equipos que pelean por fichar a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado dejará la Serie B de Italia y volvería a la Liga BetPlay, donde hay tres grandes clubes interesados.

Tras una larga carrera en Europa, el lateral y volante Juan Guillermo Cuadrado pondría regreso a la Liga BetPlay para el segundo semestre del 2026. El jugador dejaría el Pisa de Italia y hay tres equipos de Colombia que lo quieren.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado está en planes del Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y el América de Cali. Y hace semanas había rumores también del Atlético Nacional, aunque por lo pronto quedó descartado.

Juan Guillermo Cuadrado acaba contrato y aunque cerró el 2025 con algunos minutos importantes, las lesiones y el descenso obligarán a que no sea renovado para luego de junio.

El ex Juventus, Fiorentina, Chelsea entre otros cerrará su carrera firmando un nuevo contrato importante en Colombia. El jugador incluso formó parte de la prelista de 55 jugadores de Néstor Lorenzo.

En caso de aceptar la oferta para volver al país tras una larga y exitosa carrera en Europa, su salario podría superar los 100 mil dólares mensuales, similiar a lo que cobra Falcao en Millonarios.

Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia

En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.

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Juan Guillermo Cuadrado – Pisa de Italia

En resumen