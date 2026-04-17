Seleccionado colombiano daría el salto a gigante de la Premier League

La Selección Colombia podría tener a otro jugador yéndose a la Premier League de la mano de unos gigantes. Este viernes reportaron que el Chelsea, Manchester City y Liverpool esta fuertemente interesado en uno de los jugadores de la Tri.

Samuel Martínez, volante titular y figura de la sub 17 que se metió a la final del Sudamericano de la categoría tiene fuertes opciones de irse a Inglaterra. Hubo observadores de los tres equipos en Paraguay siguiendo la semifinal contra Brasil.

Samuel Martínez se encuentra en Atlético Nacional de Medellín de la Liga BetPlay, en la categoría sub 19. El Verdolaga lo puede vender pero el traspaso recién se haría cuando el jugador cumpla los 18 años de edad por normativa FIFA.

Su salida rondaría el millón de dólares, aunque si Colombia se alza con el título este domingo que enfrentan contra Argentina, su cotización podría subir mucho más.

La información de Ben Jacobs se complementa con otras versiones de que clubes como Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Benfica también están en Paraguay observando jugadores de los semifinalistas. Otros nombres como José Escorcia también están en planes de gigantes de Europa.

¿Cómo quedó la semifinal entre Colombia y Brasil por las semifinales del Sudamericano sub 17?

La Selección Colombia goleó 3-0 a Brasil con doblete de José Escorcia y un golazo de Michael Acosta. El torneo se jugó en Asunción y el Mundial 2026 se jugará en Qatar.

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Samuel Martínez – Selección Colombia.

En resumen