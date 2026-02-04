El enigmático mensaje de Falcao tras la burla de Eduardo Luis López que terminó en amenazas

En el fútbol de Colombia se dio la primera gran polémica del primer semestre del 2026. Luego de la imitación del narrador Eduardo Luis López a Radamel Falcao García que muchos señalaron de burla, apareció un enigmático mensaje del delantero de Millonarios.

¿Casualidad o causalidad? Todo empezó cuando se tenía que decidir la hora en la que iba a continuar el partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín porque se inundó la cancha del estadio El Campín. Según López, Falcao tuvo que ver en la decisión de la Dimayor.

Luego de decir al aire en el programa ‘La FM Más Fútbol’ que Radamel Falcao había sugerido que el partido Millonarios vs. DIM se reanudara a las 3:00 P.M. del lunes 2 de febrero, Eduardo Luis López imitó a ‘El Tigre’ diciendo que “no vuelvo a jugar en el fútbol colombiano, pero tiene que ser a las 3. Me mete 50 fechas si quiere”.

Eduardo Luis López confesó que lo amenazaron por burlarse de Falcao

Eduardo Luis López se disculpó por burlarse de Falcao. (Foto: X / @EduardoLuisFut y Vizzor Image)

Eduardo Luis López no solo le pidió disculpas a Millonarios, a los hinchas que se sintieron ofendidos y al mismo Falcao, sino que también reveló que “he recibido sus mensajes, todos sus insultos y todas sus amenazas. Algunos los he bloqueado por paz mental también; después me desconecté un poco y no quise ver más. Pero he recibido de todo, es imposible hoy en día escapar. Para la gente que cree que uno se intenta desconectar, pero es difícil escapar de la realidad”.

Falcao y un enigmático mensaje tras la burla que le hizo Eduardo Luis López

Justo después de que se empezara a hacer viral la burla que le hizo Eduardo Luis López y que terminó en amenazas para el narrador, Radamel Falcao García publicó el siguiente enigmático mensaje en X: “Llevo meses trabajando en algo que me tiene muy emocionado. Pronto les presentaré a mi equipo“. Seguramente, es una estrategia de marketing con alguno de sus patrocinadores.

Post de Falcao tras burla de López. (Foto: X / @FALCAO)

