Mientras Gamero gana más de $120.000 dólares en Deportivo Cali, el salario de Fabián Bustos en Millos

Fabián Bustos se puso los colores de Millonarios, dirigió el primer entrenamiento y tan solo un día después tuvo la primera conferencia de prensa como técnico del equipo ‘Embajador’. Así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que ganaría con lo que cobra Alberto Gamero en Deportivo Cali.

Luego de cinco años en Millonarios y un receso de un semestre en el fútbol de Colombia, Gamero llegó al Deportivo Cali a partir del 17 de junio de 2025 e iba a ganar un salario similar al que tenía en ‘Millos’, según informó el periodista Javier Hernández Bonnet.

Al no tener una cifra oficial, la inteligencia artificial ‘Gemini’ utilizó tres factores clave para estimar el salario de Fabián Bustos en Millonarios. Primero, tuvo en cuenta que el técnico argentino tenía un salario mensual en Olimpia, de Paraguay, que estaba entre 60.000 y 70.000 dólares. Luego, hizo el ajuste al mercado colombiano, en donde un técnico extranjero suele aceptar un sueldo promedio de US$50.000 y, por último, tuvo en cuenta el presupuesto estimado del equipo albiazul para el 2026.

Comparación de salarios entre Alberto Gamero y Fabián Bustos

Alberto Gamero y Fabián Bustos se enfrentarán en la Liga Colombiana. (Foto: Vizzor Image y X / @MillosFCOficial)

Si se tiene en cuenta que Gamero ganaba 10.000 dólares mensuales en Millonarios y su salario en Deportivo Cali es similar, el técnico colombiano tendría un sueldo anual superior a los 120.000 dólares. Ahora, la pregunta era: ¿Fabián Bustos gana más o menos? El nuevo técnico de ‘Millos’ tendría un salario aproximado de 660.000 dólares al año, según los factores que analizó ‘Gemini‘. Esto quiere decir que Bustos cobraría unos US540.000 más de lo que percibe Gamero.

¿Cuándo se enfrentan Bustos y Gamero en Millonarios vs. Deportivo Cali?

¡Es muy pronto! Millonarios visitará al Deportivo Cali el domingo 8 de febrero a las 6:20 P.M. en el estadio Palmaseca por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2026. “Hablar del profe Gamero es hablar de una persona que lo vi muchísimo, que consiguió muchísimos resultados. Me encantaba ese equipo de Millonarios que jugaba muy bien y que llegó a muchas etapas definitorias. Creo que fue injusto no haber tenido más títulos”, dijo Fabián Bustos.

