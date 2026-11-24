Las alineaciones de América de Cali y Deportivo Cali para jugar una nueva fecha del Clásico en Colombia.

Este martes 24 de noviembre se enfrentan por una nueva fecha de los cuadrangulares finales del torneo Clausura se miden América de Cali vs Deportivo Cali. Ambos equipos son protagonistas en este torneo y buscan llegar a la final en lo que ya es un duelo clave.

Las alineaciones de América de Cali vs Deportivo Cali

Así salen América de Cali y Deportivo Cali a jugar en este ‘Clásico caleño’:

Alineación América de Cali : Jean Fernandes, Castillo, Torres, Rosero, Bertel, Quiñones, Quintero, Carrascal, Murillo, Ángel y Yeison Guzmán

: Jean Fernandes, Castillo, Torres, Rosero, Bertel, Quiñones, Quintero, Carrascal, Murillo, Ángel y Yeison Guzmán Alineación Deportivo Cali: Gallese, Chaverra, Caldera, Álvarez, Velasco, Giraldo, Cuéllar, Martínez, Benedetti, Manyoma y Dinenno.

El grupo B de los cuadrangulares finales está muy apretado, puesto que, en la primera jornada todos los equipos terminaron empatando sus partidos. Por lo cual, ahora en esta segunda fecha todos buscarán la victoria para pasar a ser el líder del torneo.

El encuentro se jugará en el Pascual Guerrero. (Foto: @AmericadeCali)

¿A qué hora empieza el partido y qué canal lo pasa?

El clásico entre América de Cali y Deportivo Cali comenzará a las 20H30 de este martes, 24 de noviembre de 2026. El encuentro también se podrá ver por la señal de WIN Sports.