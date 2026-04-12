Jugador de Atlético Nacional suena para ser convocado a la Selección Colombia

Atlético Nacional consiguió una sufrida victoria contra el DIM en el Clásico Paisa con un gol sobre la hora, y uno de los jugadores destacados del “Verdolaga” encendió el debate sobre su nivel actual. Hinchas piden que sea convocado a la Selección Colombia al menos para amistosos.

El destacado fue Juan Manuel Rengifo, el joven elemento de Atlético Nacional qué también tiene sondeos del exterior. En redes un montón de aficionados pidieron que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta para los últimos amistosos pre Mundial.

El ruido de la posible convocatoria fue tanta, que en la entrevista post partido le preguntaron sobre aquello. “Es un honor y un sueño llegar a vestir la camiseta de la Selección”, dijo el jugador.

Con la falta de regularidad de James Rodríguez y con Juanfer Quintero como alternativa, la idea de un nuevo volante creativo en la Selección no es descabellada. Rengifo podría ser convocado para el amistoso contra Costa Rica previo al Mundial.

Juan Manuel Rengifo juega hasta ahora 17 partidos, lleva 6 goles anotados y 5 asistencias. Pese a su edad, lleva más de 50 partidos en primera división y forma parte de Nacional desde la sub 19.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así está el fixture oficial que debe jugar Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs Ganador repechaje FIFA (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

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❤️‍🔥⚽️"ES UN HONOR Y UN SUEÑO LLEGAR A PORTAR LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN"



🇨🇴Juan Manuel Rengifo hablo en zona mixta sobre su presente en Nacional y la posibilidad de vestir la 'Tricolor' en el futuro



🎥@Luilondo11



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Juan Manuel Rengifo – Atl. Nacional.

En resumen

Juan Manuel Rengifo suma 6 goles y 5 asistencias en 17 partidos con Atlético Nacional.

La Selección Colombia enfrentará a Uzbekistán, un ganador de repechaje y Portugal en junio.

El volante Rengifo podría ser convocado para el amistoso contra Costa Rica previo al Mundial.