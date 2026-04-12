Inter de Milán va por un titular de la Selección Colombia

Los grandes de Europa empiezan ya a preparar los fichajes para la siguiente temporada, entre ellos está el Inter de Milán. El gigante de Italia quiere refuerzos y uno de los apuntados es un titular de la Selección Colombia.

Según el periodista Gianluca Di Marzo, Richard Ríos también entró en planes del Inter de Milán para junio. Hace días también fue vinculado con el Napoli como uno de los interesados.

Los dos grandes de Italia entrarán por la puja de Richard Ríos, valorado por 35 millones de euros por el Benfica. El club portugués tiene a Ríos como titular pero no cierran a venderlo.

El club de la Liga portuguesa lo compró desde el Palmeiras por cerca de 25 millones, por lo que habrán generado ganancia si lo venden por esa cifra. Su cláusula es de 100 millones de euros.

El volante de 25 años lleva 5 goles y 5 asistencias en esta temporada, y de a poco se fue afianzando. Benfica no venderá a su jugador hasta después del Mundial 2026, dónde es fijo para Selección Colombia.

Iván Ramiro Córdoba, Fredy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado, Jeison Murillo, Nelson Rivas son los jugadores colombianos que han vestido la camiseta del Inter de Milán.

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¿Cuánto pagó el Benfica al Palmeiras por el fichaje de Richard Ríos?

Benfica pagó 25 millones de euros por Richard Ríos, el volante era una de las figuras del Palmeiras de Brasil y ganó varios títulos locales antes de dar el salto a Europa.

Richard Ríos – Benfica vs. Napoli.

En resumen

Benfica pagó 25 millones de euros al Palmeiras por el fichaje de Richard Ríos .

pagó al Palmeiras por el fichaje de . Inter de Milán y Napoli están interesados en fichar al volante para junio.

y están interesados en fichar al volante para junio. El club portugués tasó a Richard Ríos en 35 millones de euros para su venta.